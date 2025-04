Chấn chỉnh hoạt động mỏ đá Ngọc Ni

Your browser does not support the video tag.

Đoàn công tác kiểm tra, làm rõ phản ánh của Báo Nông nghiệp và Môi trường. Video: Thanh Nga.

Sau khi Báo Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đăng tải bài viết “Khai thác đá 'phá' đường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”, phản ánh vụ việc Công ty TNHH Ngọc Ni, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình khai thác đá tại thôn Tân Thủy đã làm hư hỏng hơn 1km đường dân sinh, gây ô nhiễm môi trường, ngày 18/4, UBND huyện Hương Sơn đã thành lập đoàn công tác do ông Hoàng Cẩm Thạch, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin báo phản ánh.

Văn bản chỉ đạo của huyện Hương Sơn.



Sau khi làm việc với các hộ dân sống gần khu vực mỏ đá Ngọc Ni; kiểm tra hoạt động chấp hành quy định pháp luật trong khai thác đá; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự của chủ mỏ đá, ông Hoàng Cẩm Thạch gửi lời cảm ơn đến Báo NN&MT, bởi những phản ánh của quý báo đã góp phần giúp cơ quan quản lý Nhà nước nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; chấn chỉnh tồn tại, hạn chế trong quá trình khai thác khoáng sản của doanh nghiệp, từ đó đưa ra giải pháp tháo gỡ, khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân.

Đoàn kiểm tra làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác mỏ. Ảnh: Thanh Nga.



"Qua kiểm tra, những phản ánh của Báo NN&MT là có cơ sở. Mỏ đá nằm khá gần khu dân cư và đường dân sinh nên việc nổ mìn có phần nào ảnh hưởng đến nhà dân. Ngoài ra, hoạt động tập kết đá xay, vận chuyển đá ra khỏi mỏ có bụi bặm, đường bẩn và một số đoạn hư hỏng, xuống cấp”, ông Thạch nói.

Phía mỏ đá Ngọc Ni thừa nhận có những tồn tại trong quá trình khai thác mỏ. Tuy nhiên, sau phản ánh của báo chí, Công ty sẽ nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc phối hợp với chính quyền địa phương, người dân trong khu vực mỏ để khắc phục các vấn đề về môi trường, tiếng ồn…

Kiểm tra mỏ đá Ngọc Ni. Ảnh: Thanh Nga.



Kết luận buổi làm việc, ông Hoàng Cẩm Thạch đề nghị, Phòng Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng phối hợp với UBND xã Quang Diệm tăng cường vai trò, trách nhiệm quản lý, tổ chức giám sát việc chấp hành quy định trong khai thác mỏ đá của Công ty TNHH Ngọc Ni.

Yêu cầu chủ mỏ đá phải chấp hành nghiêm quy định về phạm vi, công suất khai thác mỏ; nổ mìn hạn chế tác động đến nhà dân; tăng tần suất tưới nước vệ sinh đường, có giải pháp che chắn khu vực xay đá; chấp hành quy định về thời gian khai thác; đồng thời, kiểm định máy móc thường xuyên, tổ chức trạm cân hạn chế tác động của xe chở quá tải nhằm tránh gây hư hỏng đường sá.

Đoàn kiểm tra làm việc với Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Ni. Ảnh: Thanh Nga.



Về lâu dài, phía doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Trước mắt, tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với các hộ dân có mộ phần, nhà cửa bị hư hỏng nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người dân.

Tác giả: Thanh Nga

Nguồn tin: Báo Nông Nghiệp