Bức xúc cảnh người đàn ông dìm bé trai xuống bể bơi ở Hà Nội, liên tục chửi bới: “Mày đẩy con tao thế à?”

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip người đàn ông liên tục chửi bới, thậm chí dìm bé trai xuống nước ở bể bơi khiến nhiều người bức xúc.

Theo nội dung đoạn clip, trong lúc vui chơi tại bể bơi, bé trai bị mắng và con trai của người đàn ông xảy ra xích mích. Thấy con mình bị dìm xuống nước, người đàn ông này đã ra giữa bể mắng mỏ bé trai kia: “Bố mẹ mày đâu? Hả? Chơi mà mày đẩy con tao thế à? Ra xin lỗi nó nhanh”.

Người đàn ông mắng mỏ cháu bé.

Người đàn ông dìm cháu bé xuống nước gây phẫn nộ.

Sau đó, người đàn ông này lao xuống bể bơi, dìm cháu bé xuống nước trong vòng 5-6 giây, mắng: “Mày có thích chơi dìm không?”.

Bị dìm xuống nước, bé trai hoảng hốt la khóc: “Cháu xin lỗi, cháu biết lỗi rồi”. Mặc dù cháu bé đã xin lỗi và khóc nấc nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục lớn tiếng, quát và bắt bé trai phải khoanh tay xin lỗi con mình 100 lần.

Một người khác có mặt tại bể bơi thời điểm xảy ra sự việc đã dùng điện thoại quay lại diễn biến. Lúc người đàn ông dìm cháu bé xuống nước, người quay clip cũng lên tiếng can ngăn.

... Cuối clip, người đàn ông bắt cháu bé xin lỗi con mình 100 lần.

Đoạn clip dài hơn một phút khiến nhiều người phẫn nộ trước cách hành xử của người đàn ông:

- “Trẻ con chơi với nhau không tránh khỏi những lúc va chạm, bố mẹ có thể bênh con nhưng dùng cách nói chuyện lịch sự chứ sao lại chửi bới cháu nó thậm tệ như thế”.

- “Nhìn anh ta dìm thằng bé xuống nước mà xót quá, khổ thân cháu bé không biết bố mẹ đâu”.

- “Đành rằng con mình bị dìm thì cũng bực nhưng người lớn cư xử như vậy là sai hoàn toàn”.

Được biết, đoạn clip nói trên được ghi lại tại một bể bơi ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Trả lời trên báo Dân Trí, chỉ huy Công an phường Quảng An cho biết đang phối hợp với Công an quận Tây Hồ tổ chức xác minh vụ việc nói trên. Cơ quan chức năng đang mời bố mẹ cháu bé và người đàn ông trong vụ việc đến trụ sở làm việc.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn