“Bồ nhí” thông báo có bầu với ông chủ doanh nghiệp, người vợ bình tĩnh lạ thường, giúp chồng thoát khỏi bẫy tình

Lâu nay câu chuyện ngoại tình, thậm chí dứt bỏ hạnh phúc gia đình để đi theo người tình mới đã không còn xa lạ. Thế nhưng, có không ít người nếm phải "trái đắng" khi chính người tình đã giăng bẫy để phá vỡ hạnh phúc gia đình đối phương. Khi đó, không ai khác chính người trong cuộc lại phải ra tay làm sáng tỏ sự thật phía sau.

Đại tá Hà Quốc Khanh – Cố vấn chuyên môn cao cấp Trung tâm xét nghiệm Gentis (Hà Nội) cho biết, đã có không ít trường hợp đến trung tâm xét nghiệm ADN huyết thống cha-con khi em bé còn trong bụng mẹ, đáng nói kết quả và câu chuyện phía sau khiến nhiều người ngã ngửa.

Anh Nguyễn Huy Hùng (42 tuổi, ở Hà Nội) đang là chủ một doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hiện đã có gia đình và 3 con. Trong một lần gặp đối tác, anh “say nắng” cô gái ít hơn mình 18 tuổi, sau đó 2 người có những liên hệ và hẹn hò trong bí mật. “Ban đầu tôi cứ nghĩ cô ấy đến với tôi là vì tình yêu, không ngờ lý do chính là ví tiền và tài sản tôi đang có. Suýt chút nữa tôi mất hết tất cả”, anh Hùng chia sẻ về người bạn gái cũ của mình.

Sau khi đến trung tâm xét nghiệm, cô "bồ nhí" trẻ đã thừa nhận cái thai trong bụng không phải của anh Hùng.

Theo anh Hùng, sau khoảng hơn một năm qua lại, bỗng một ngày đẹp trời, “bồ nhí” tên Lan Anh gửi cho anh một thông báo, kèm theo hình ảnh siêu âm nói rằng mình đã có thai. Nhận được thông báo, anh Hùng khá bất ngờ vì anh chưa hề có suy nghĩ và chuẩn bị cho điều này, thậm chí mỗi khi qua lại anh luôn chủ động phòng tránh việc có thai ngoài ý muốn.

“Có thể do một lần sơ suất nào đó”, anh Hùng nghĩ và cho biết thêm, ngay sau đó anh đã đến gặp Lan Anh và bày tỏ nguyện vọng của mình. Thế nhưng quyền quyết định lại là cô “bồ nhí” và cuối cùng cô gái này quyết định sẽ sinh đứa trẻ đang lớn dần trong bụng. Điều kiện anh Hùng phải đáp ứng là phải mua nhà mới, mỗi tháng chu cấp cho cô bồ trẻ tiền để lo cho cuộc sống.

Tưởng rằng câu chuyện sẽ được giữ kín nhưng sau đó chỉ vài tuần, vợ anh Hùng là chị Minh Nguyệt đã biết chuyện. Thay vì đánh ghen hay trách móc, “chính thất” tỏ ra rất bình tĩnh nói chuyện với chồng để biết thực hư sự việc. Trong cuộc nói chuyện, anh Hùng đã thừa nhận mọi chuyện và mong được vợ tha thứ.

Bằng linh cảm của một vợ, người mẹ, chị Nguyệt nghi ngờ về chuyện “tiểu tam” có thai với chồng mình. Bởi trước đó, hai vợ chồng khá khó khăn mới có con, trong đó có 2 bé sinh đôi nhờ thụ tinh nhân tạo. Chính vì thế, chị Minh Nguyệt đã “ba mặt một lời”, yêu cầu bồ nhí phải đi xét nghiệm cái thai trong bụng với chồng mình.

“Khi đó cô ta (Lan Anh) nói rằng phải chờ đứa bé chào đời mới xét nghiệm được, chính chồng tôi cũng nghĩ vậy. Chính điều này làm tôi càng nghi ngờ hơn”, chị Nguyệt cho hay. Tuy nhiên, trước đó chị đã tìm hiểu và biết được có nơi thực hiện được xét nghiệm này mà không hề ảnh hưởng đến thai nhi.

Thế nhưng tiểu tam liên tục tìm lý do để thoái thác việc xét nghiệm, đồng thời đề nghị phải chu cấp tiền đến lúc đứa trẻ chào đời. Trước thái độ này, anh Hùng bắt đầu sinh nghi ngờ và yêu cầu phải đi xét nghiệm, nếu đúng là con anh, anh sẽ có trách nhiệm. Ngược lại, nếu không đi xét nghiệm, anh sẽ không chấp nhận chuyện có trách nhiệm và chu cấp tiền hàng tháng.

Dù vẫn tìm lý do thoái thác, thậm chí cả 3 người còn đến trung tâm xét nghiệm để nghe chuyên gia tư vấn và thực hiện xét nghiệm. Sau khi nghe chuyên gia tư vấn, cô gái trẻ Lan Anh đã không giấu được sự lo lắng và thừa nhận đứa trẻ trong bụng không phải của anh Hùng. Đồng thời mong anh Hùng tha thứ.

Đại tá Hà Quốc Khanh cho biết, hiện với những kỹ thuật hiện đại trong xét nghiệm, các chuyên gia hoàn toàn có thể xét nghiệm huyết thống cha con mà không ảnh hưởng đến thai nhi. Ảnh: Lê Phương.

Chị Minh Nguyệt cho biết, nếu chị không bình tĩnh, xâu chuỗi mọi vấn đề thì có lẽ gia đình chị đã tan vỡ, chồng chị mắc phải “bẫy tình” của cô gái trẻ đầy mưu mô. “Thực sự chẳng người vợ nào chấp nhận chuyện chồng cặp bồ bên ngoài, nhưng nếu mình làm căng thì chính bản thân mình đã bị thua cuộc vì khi đó gần như chắc chắn gia đình tan vỡ. Bản thân tôi không cao thượng và không dễ tha thứ cho chồng, điều tôi làm là vì các con, tôi muốn các con sống phải có bố mẹ”, chị Nguyệt nói.

Đại tá Hà Quốc Khanh cho biết, người vợ này đã tìm hiểu rất kỹ về việc xét nghiệm huyết thống từ trong bào thai, bởi nhiều người giờ vẫn nghĩ điều này là không thể. Tuy nhiên, với kỹ thuật hiện đại ngày này, có thể xét nghiệm ADN trước sinh không xâm lấn từ tuần thai thứ 7.

Theo lý giải của vị chuyên gia đầu ngành về xét nghiệm di truyền, khi mang thai trong máu của người mẹ có mặt các ADN tự do của thai nhi (hay còn gọi là cell free fetal DNA – cffDNA). Với công nghệ xét nghiệm mới nhất hiện nay hoàn toàn có thể phất tích được các ADN tự do của thai nhi trong máu mẹ hỗ trợ xác định mối quan hệ huyết thống cha-con trước sinh không cần xâm lấn, an toàn 100% cho mẹ và bé.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

