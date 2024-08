Bình Định thua sát nút Hà Tĩnh trong trận giao hữu

Your browser does not support the video tag.

Chỉ 11 phút sau tiếng còi khai cuộc, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có bàn mở tỷ số với pha lập công của Tiến Đạt.

Sau bàn thắng, các cầu thủ Hà Tĩnh liên tiếp tạo ra sức ép trước khung thành Bình Định. Và trước khi bước vào giờ nghỉ, Trọng Hoàng tận dụng khoảng trống, dứt điểm chính xác nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

... Trọng Hoàng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà



Bước sang hiệp 2, phải đến phút 70, ngoại binh Moback mới có pha lập công rút ngắn cách biệt tỷ số xuống còn 1-2 và đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Tác giả: Quang Định

Nguồn tin: hanoionline.vn