Biến thể COVID-19 mới tại Thái Lan "lây lan nhanh gấp 7 lần cúm"

Bangkok Post dẫn lời Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Somsak Thepsuthin cho biết, ngành y tế nước này đang dồn nguồn lực và nhân lực để bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương trước COVID-19 trong khi vẫn cảnh giác với sự lây lan của virus trong các trường học.

Theo ông Somsak, tính từ 1/1 đến nay, Thái Lan đã bước vào tuần thứ 21 thực hiện một số biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 mới. Trong đó, khoảng 108.891 trường hợp nhiễm biến thể XEC của COVID-19 đã được ghi nhận với 27 trường hợp tử vong.

Số ca tử vong do COVID-19 tại Thái Lan trong năm nay chủ yếu thuộc nhóm "608" - nhóm có nguy cơ cao bao gồm người già, phụ nữ mang thai và những người mắc các bệnh như tiểu đường hay béo phì, với 80% số ca tử vong xảy ra ở người cao tuổi. Trẻ em cũng bị ảnh hưởng bởi biến thể mới này.

Người dân được yêu cầu đeo khẩu trang để hạn chế nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Ảnh: Bangkok Post



XEC là chủng tái tổ hợp mới thuộc dòng Omicron, được phát hiện lần đầu tại Đức vào tháng 6/2024. Đây là kết quả lai tạo giữa hai biến thể phụ KS.1.1 (FLiRT) và KP.3.3 (FLuQE), mang theo nhiều đột biến giúp virus lây lan nhanh hơn.

Dữ liệu từ Bộ Y tế Thái Lan cho thấy tần suất xuất hiện của XEC tại Thái Lan tăng cao trong tháng 1 và 2. Mặc dù ảnh hưởng của biến thể này không quá nghiêm trọng, nhưng tốc độ lây truyền nhanh của nó gây ra nguy cơ cao hơn cho những nhóm dân số dễ bị tổn thương.

Trước diễn biến hiện nay, giới chức y tế Thái Lan kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, chủ động theo dõi triệu chứng, rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang ở nơi đông người.

Hôm 19/5, Bangkok Post dẫn số liệu Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cho biết, số ca mắc COVID-19 được báo cáo đã tăng vọt lên 33.030 vào tuần trước, trong đó có ít nhất 6.000 ca ở Bangkok.

Số liệu do Bangkok Post cập nhật mới nhất sáng nay cho biết thêm, trong tuần qua, 43.213 ca mắc COVID-19 đã được ghi nhận, tăng 35,5% so với tuần trước. 3 trường hợp tử vong gần đây do COVID-19 được báo cáo ở các tỉnh Kanchanaburi và Sukhothai và quận Bangkok Noi.



Tác giả: Bảo Hân

Nguồn tin: cand.com.vn