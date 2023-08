Bất thường khu đất bên trong có nhiều người làm chuyện mờ ám dưới hầm sâu

Ngày 13-8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao vụ việc khai thác vàng trái phép mà đơn vị này đã điều tra, triệt phá cho Công an huyện Cẩm Thuỷ tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Khu đất của gia đình ông N.M.H. được quây tôn kín bưng để khai thác vàng trái phép

Biến vườn cây lâu năm thành... bãi vàng

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận được phản ánh của người dân thôn Thành Công, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy về việc nguồn nước ngầm của bà con cạn kiệt bất thường, nhiều giếng nước trơ đáy, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Người dân địa phương nghi ngờ tại khu đất của hộ ông N.M.H. (là người địa phương) có hoạt động khai thác vàng trái phép trở lại.

Vào cuộc xác minh, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 4-8, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy ập vào khu đất trên phát hiện, bắt quả tang 14 người đang khai thác vàng trái phép tại đồi Luồng, thôn Thành Công, xã Cẩm Tâm.

Tại thời điểm cảnh sát ập vào bắt quả tang, nhiều người đang có hoạt động đào đất dưới một giếng sâu tới 30 m vận chuyển lên mặt đất. Những người khai thác vàng tại đây hầu hết đến từ tỉnh Lai Châu, Yên Bái. Để dễ bề hoạt động, "vàng tặc" đã dựng nhiều lán trại bằng khung sắt, lợp mái tôn; đào nhiều đường hầm sâu vào lòng đất; lắp đặt nhiều đường ống dẫn nước, trạm biến áp điện, đặt máy phát điện công suất lớn tại khu vực đồi luồng…

Nhiều đường hầm được phát hiện trong khu đất trồng cây của hộ ông N.M.H.

Nhiều người dân thôn Thành Công cho biết khu đất nhà ông H. được quây tôn kít bưng khoảng 3-4 m, bên ngoài không thể nhìn được vào trong. Tại đây, khoảng 6 năm trước lực lượng chức năng đã từng phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng đang khai thác vàng trái phép.

Sau ngày đó, "vàng tặc" lắng xuống nhưng gần đây lại xuất hiện trở lại khiến người dân địa phương không khỏi lo lắng, bởi hoạt động khai thác vàng không chỉ gây mất nước, mất điện, mà còn tiềm ẩn nguy cơ về môi trường, vì phải dùng thủy ngân để phân tách vàng, lượng nước thải ra sẽ ngấm ngược trở lại xuống lòng đất.

Cũng theo người dân địa phương, dù bên trong có rất nhiều người, thế nhưng do khu đất được quây tôn kín, đứng bên ngoài sẽ không quan sát được bất cứ hoạt động ở bên trong. Còn những lao động làm việc trong khu đất rất ít ra ngoài, mọi hoạt động ra vào đều qua cánh cửa bên hông và luôn bị khóa trái.

Một lao động đang làm việc dưới hầm sâu

Ông Phạm Hải Lăng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tâm cho biết khu vực khai thác vàng trái phép là khu đất vườn giao cho hộ ông Nguyễn Mạnh H. (người địa phương) để trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, vài năm gần đây ông H. đã cho nhiều người ở các địa phương khác đến thuê lại hơn 4 ha khu đất vườn để trồng cây nhưng mục đích là khai thác vàng trái phép.

...

Phát lộ nhiều "địa đạo" trong lòng đất

Theo báo cáo của UBND xã Cẩm Tâm, ngày 24-5, địa phương này đã lập đoàn tới làm việc, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của ông N.M.H.. Tại thời điểm kiểm tra, ông H. đang cho ông P.N.H. (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) thuê diện tích đất đồi trồng luồng để làm vườn ươm cây gió.

Tuy nhiên, xung quanh khu đất đã dựng hàng rào chắn bằng tôn, xây gạch cao từ 3-4 m. Trên đất đã dựng 4 lán trại phủ bằng bạt nhựa, cột bằng tre luồng. Ngoài ra, trên thửa đất của ông H. có 4 đường hầm trước đây đã khai thác khoáng sản, trong đó 1 đường hầm đã có dấu hiệu đào bới (có đất mới trên bề mặt đường hầm).

Hầm vàng sâu tới 30 m được gia cố rất chắc chắn

Ngày 7-6, UBND xã Cẩm Tâm tiếp tục tiến hành làm việc, kiểm tra thực địa tại thửa đất của ông N.M.H.. Tại thời điểm kiểm tra, có 10 người từ địa phương khác đến làm việc, trong đó chỉ có 1 người đã làm thủ tục khai báo tạm trú, 9 người chưa làm thủ tục.

Đoàn kiểm tra xác định, có một đường hầm được đào sâu khoảng 30 m, có 3 nhánh đi ngang. Đường hầm được gia cố bằng giàn giáo sắt kiên cố và lắp đặt hệ thống bơm hút nước dưới đáy lên. Bên cạnh đường hầm có các máy móc, thiết bị, công cụ (máy bơm nước, ván gỗ, sắt thép, dây dù) với mục đích sử dụng khai thác vàng.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Tâm đã yêu cầu ông N.M.H. sử dụng đất đúng mục đích, đăng ký tạm trú đối với những người từ địa phương khác có mặt tại gia đình mình, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H. vì sử dụng đất sai mục đích.

Công an lập biên bản, bắt quả tang hoạt động khai thác vàng trái phép hôm 4-8

Theo trình báo của ông V.V.T. (tỉnh Lai Châu, người được ông P.N.H. thuê về đây trông coi và chấm công) thì có thời điểm tại đây có tới 29 người làm việc.

Đáng nói, dù hầm đã bị đoàn kiểm tra của UBND huyện Cẩm Thủy niêm phong, thế nhưng cứ đêm xuống, ông T. lại chỉ đạo công nhân tháo niêm phong đi xuống hang sâu 30 m để đào đất, đá đưa lên bờ tìm vàng, sáng ra lắp lại niêm phong như cũ hòng qua mắt lực lượng chức năng. Mọi hoạt động diễn ra từ 19 giờ tới 6 giờ ngày hôm sau.

Bị phạt 3,5 triệu đồng về hành vi… hủy hoại đất Mặc dù, việc khai thác vàng trái phép tại khu đất của hộ ông N.M.H. đã từng diễn ra, nay lại tái diễn, gây bức xúc trong nhân dân. Tuy nhiên, ngày 2-8-2023, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy lại ra quyết định xử phạt ông P.N.H. (người thuê lại 4 ha đất) với số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi… hủy hoại đất.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động