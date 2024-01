Báo Thái Lan chê đội nhà kém tuyển Việt Nam

Tuyển Thái Lan gặp Uzbekistan vào lúc 18h30 ngày 30/1 ở vòng 1/8 Asian Cup 2023.

Đội tuyển Thái Lan đang có những màn trình diễn ấn tượng tại vòng chung kết Asian Cup 2023 khi vào vòng đấu 1/8 với thành tích bất bại.

Dẫu vậy, khi đánh giá về đội nhà, tờ Thairath vẫn chưa thực sự hài lòng về hàng công đội nhà: “Người hâm mộ Thái Lan đang rất hưng phấn khi đội nhà giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2023 với vị trí nhì bảng F, bất bại sau 3 trận (1 thắng, 2 hòa) và giữ sạch lưới.

Điều này giúp Thái Lan trở lại ngôi số 1 khu vực Đông Nam Á sau nhiều năm đứng dưới tuyển Việt Nam. Nhưng việc đoàn quân của HLV Masatada Ishii chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn đang khiến nhiều người lo lắng”, tờ Thairath viết.

Tờ Thairath tỏ ra thất vọng khi khả năng ghi bàn của đội nhà thậm chí còn kém cả đội sớm bị loại là là Việt Nam.

...

“Đây là số bàn thắng thấp nhất trong số các đội vào vòng 1/8, chỉ bằng với Tajikistan (nhì bảng A, 2 bàn) và hơn Syria (ghi 1 bàn, xếp thứ 3 bảng B).

Thái Lan ghi được ít bàn thắng hơn đội tuyển Việt Nam (ghi 4 bàn và đều do 4 cầu thủ khác nhau ghi) hay Indonesia (ghi 3 bàn và do 3 cầu thủ khác nhau ghi)”, tờ Thairath so sánh.

Tại vòng 1/8, đội bóng xứ chùa vàng gặp đối thủ rất mạnh là Uzbekistan vào lúc 18h30 ngày 30/1. Đội bóng tây Á được đánh giá là đội bóng trên tầm so với các nhà đương kim vô địch Đông Nam Á nhờ dàn cầu thủ chất lượng.

Uzbekistan cũng trải qua vòng bảng với thành tích bất bại. Họ bị Syria cầm hòa 0-0 ở trận ra quân, rồi tiếp tục đánh bại Ấn Độ 3-0. Ở lượt trận cuối, Uzbekistan chia điểm với đội bóng mạnh nhất bảng là Australia. Uzbekistan đi tiếp với ngôi nhì bảng B.

Uzbekistan sở hữu lối chơi bóng tốc độ, kỹ thuật và đầy kỷ luật. Trong quá khứ, các đại diện Đông Nam Á, bao gồm cả Thái Lan cũng thường xuyên chịu những kết quả không tốt khi chạm trán với đối thủ này.

