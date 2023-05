Xuất hiện đoạn clip ghi cảnh cô gái thoát nạn ở vụ cháy quán bar Hải Phòng đang cheo leo trên mái nhà

Vụ cháy quán bar ở phố Tây Hải Phòng khiến 3 người tử vong khiến dư luận không khỏi xót xa. Quán bar xảy ra vụ việc có tại địa chỉ 144 Văn Cao, phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Theo Tiền Phong, ngọn lửa bùng phát từ tầng một rồi cháy lan ra cửa chính và tầng trên ngôi nhà 4 tầng.

Thời điểm xảy ra sự cố, bên trong quán bar có một số nhân viên nữ bên trong. Sau khi ngọn lửa bùng lên, họ chạy lên tầng thượng phát tín hiệu cầu cứu.

Lực lượng chức năng tiến hành dập lửa

Sau đó, có một nữ nhân viên may mắn chui được ra ngoài, leo được lên mái nhà và được người dân địa phương ứng cứu kịp thời.

Mới đây, trên mạng xã hội, cư dân mạng đã và đang chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái đang hoảng loạn, loay hoay trên mái nhà. Xung quanh cô gái là những cuộn khói bốc lên nghi ngút. Theo người đăng tải đoạn clip, cô gái này chính là nữ nhân viên may mắn thoát nạn trong vụ cháy quán bar nói trên.

Your browser does not support the video tag.

(Video: Cô gái được cho là nữ nhân viên thoát nạn trong vụ cháy quán bar trèo lên mái nhà, loay hoay tìm cách trèo xuống).

...

Theo một phần diễn biến đoạn clip ghi lại, mái nhà cô gái trèo lên là một căn nhà cao tầng. Cô gái loay hoay tìm cách để trèo xuống nhưng do mái nhà quá cao khiến cô gái không khỏi hoảng sợ. Trong khi đó, khói lửa xung quanh vẫn đang bốc lên nghi ngút.

Qua hình ảnh có thể thấy, gần chỗ cô gái có 1 chiếc thang, sau khi từ từ di chuyển trên mái nhà, cô gái ấy đã tiếp cận được chiếc thang. Khoảnh khắc này được những người dân ở những căn nhà xung quanh phát hiện và quay lại clip.

Như tin đã đưa, khoảng 14h00 ngày 12/5, tại quán bar Swing, địa chỉ số 144 Văn Cao, phường Đằng Giang xảy ra vụ hỏa hoạn.

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quận Ngô Quyền đã triển khai lực lượng, phối hợp cùng các lực lượng của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an thành phố khẩn trương đến hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 16h30, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo chính quyền địa phương, tại thời điểm xảy ra vụ cháy có 4 người ở trong căn nhà, 1 người được giải cứu. Vụ hỏa hoạn làm 3 người tử vong, toàn bộ tài sản trong nhà bị cháy.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn