Xôn xao chú rể Hà Nam từng mời 13 người yêu cũ dự đám cưới trục trặc với vợ sau 2 tháng kết hôn

Giữa tháng 3/2024, một đám cưới ở Hà Nam đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi chú rể chơi lớn, mời 13 người yêu cũ đến đám cưới của mình. Tuy nhiên, trong số này chỉ có 5 cô gái đến tham dự. Không những tới chung vui mà còn được mời lên sân khấu để chúc phúc cho đôi uyên ương.



Đây là đám cưới của chú rể Đình Thắng và cô dâu Hồng Thiệp. Cả hai đều là hot tiktoker với 2 tài khoản tên T.D.N và D.H.T.

Đáng chú ý, mới đây nhất, trên mạng bất ngờ lan truyền thông tin cặp đôi đã đường ai nấy bước chỉ sau 2 tháng kết hôn.

(Đoạn video ghi lại màn giao lưu giữa MC và cô dâu - chú rể về việc chú rể mời nhiều người yêu cũ đến dự đám cưới)

Theo đó T.D.N liên tục đăng tải những đoạn tin nhắn úp mở chuyện ly hôn. Người này còn chia sẻ đoạn tin nhắn anh và vợ đã quyết định ký đơn ly hôn để gửi ra tòa. Ngoài ra, T.D.N cũng không quên đính kèm những status khi thì sướt mướt, lúc lại nói đạo lý như:

“Phải chăng mọi thứ đều tại anh, hay tại em, hay do cả 2 quá vội vàng...? Chúng ta chẳng ai thấy được cái sai của mình và ai cũng muốn bảo vệ cái đúng của bản thân?”.

"Những điều tuyệt vời nhất diễn ra trước khi mọi điều tồi tệ ập đến. Yêu nhau quá cắn nhau đau, quan tâm quá sẽ bị coi thường 'mọi thứ hãy thuận theo tự nhiên' còn duyên thì sẽ ở, hết duyên sẽ tự tan".

Về phía cô vợ D.H.T, người này không đăng đàn đấu tố nhưng lại liên tục làm video tâm sự buồn bã. Ngoài ra, trong nhiều video mà chồng đăng tải, cô vợ D.H.T để lại bình luận “Luôn cho là mình đúng, còn tôi sai” khiến dân mạng không khỏi sục sôi.

... Người vợ để lại bình luận bên dưới video của người chồng



Trước tin đồn đang dấy lên ngày càng mạnh mẽ, nhiều người đã gửi lời động viên đến hai vợ chồng T.D.N và D.H.T cần ngồi lại giải quyết mâu thuẫn với nhau để xây dựng cuộc sống gia đình dài lâu.

Đáng chú ý, bên cạnh những lời động viên này, rất nhiều dân mạng đặt nghi vấn cặp đôi đang diễn, cố tình làm content để câu tương tác bán hàng.

Theo đó, dân mạng đưa ra những lý lẽ như sau: Người vợ dù nói rằng mình đang buồn, đang khủng hoảng sau hôn nhân và không thể tập trung làm gì nhưng cô vẫn đăng video đều. Đáng nói, hở cuối mỗi video, cô đều dành thời gian quảng cáo cho sản phẩm đang kinh doanh.

Về phía người chồng, trong cơn khủng hoảng đòi "dừng lại" với vợ vẫn đi thả tim tất cả comment đồn đoán "anh chị ly hôn à", "mới cưới đã ly hôn"; thậm chí cả bình luận "diễn thôi" cũng được chính chủ thả tim.

Nghi vấn cặp đôi hot tiktoker trục trặc hôn nhân sau 2 tháng kết hôn



Trước nghi vấn này, dân mạng cho rằng, nếu đây là sự thật thì cặp đôi T.D.N và D.H.T quả thực rất đáng lên án. Không nên mang chuyện hôn nhân ra đùa cợt để câu like, câu view, để nhận sự thương cảm của người khác rồi phục vụ cho mục đích kinh doanh.

Bên cạnh đó, cả T.D.N và D.H.T đều là những người sở hữu lượng người theo dõi lớn trên nền tảng Tiktok. Nếu họ thực sự lấy hôn nhân để làm chiêu trò thì sẽ bị mọi người quay lưng, khi đó hậu quả còn nặng nề hơn.

