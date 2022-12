Xe tải biến dạng sau đâm xe đầu kéo, một người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Video hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23h45 ngày 8/12, chiếc xe tải mang BKS 95H-01399 do một nam tài xế điều khiển lưu thông trên QL1A từ hướng Ngã tư Ga về Ngã tư An Sương.

Khi xe tải lưu thông qua Cầu Cả Bốn 2 (thuộc địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12) được 100m thì bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo mang BKS 61R-02080 chạy cùng chiều. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe tải có 3 người bao gồm 1 tài xế và 2 phụ xe.

...

Sau cú tông mạnh, 1 người phụ xe tử vong tại chỗ, phụ xe còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu, phần đầu của xe tải bị vỡ nát và biến dạng.

Nhận được tin báo, tổ xử lý tai nạn của đội CSGT Bình Triệu phối hợp cùng với Công an quận 12 nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.



Tác giả: Phong Nguyễn - Hữu Huy

Nguồn tin: Báo Tiền Phong