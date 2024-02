Xe khách chở hơn 30 người lật tại cầu Khe Mòn chiều mùng 4 Tết, nhiều người thương vong

Theo thông tin từ VTC News, chiều 13/2, ông Triệu Như Đình - Chủ tịch UBND xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái xác nhận trên địa bàn vừa ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong và nhiều người bị thương.

Theo vị lãnh đạo này, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 cùng ngày tại khu vực cầu Khe Mòn thuộc địa phận xã Minh An.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: VTC News



"Chiếc xe khách mang biển kiểm soát Yên Bái chở theo 33 người chạy tuyến Mỹ Đình (Hà Nội) - Yên Bái, khi đến cầu Khe Mòn thuộc xã Minh An thì đâm thẳng vào lan can cầu rồi lật ngang.", ông Đình thông tin.

Cú tông mạnh khiến một người tử vong, nhiều người khác bị thương nặng. Tại hiện trường, xe khách lật ngang chiếm nửa mặt quốc lộ 32. Phần đầu xe đâm vào lan can bung vỡ kính chắn gió, mảnh vỡ ôtô vương vãi trên mặt đường và nhà dân kế bên.

Một số hành khách được người dân giúp đỡ, đập kính cứu ra khỏi xe.

Liên quan đến sự việc, theo thông tin từ báo Tiền phong, ngay khi nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông, phối hợp cùng các đơn vị cẩu kéo tiến hành nâng xe, nhanh chóng đưa người bị thương ra khỏi xe, đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiền phong



Thông tin thêm, đại diện Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Yên Bái cho biết hiện công việc cứu người vẫn đang diễn ra, về số liệu cụ thể chưa thể thống kê chính xác. Tuy nhiên, do lượng phương tiện qua lại nhiều, đoạn Quốc lộ 32 qua địa phận xã Minh An đang ách tắc khoảng hơn 2km.

Theo hành khách đi xe, vào thời điểm trên, khi đang chạy cách hiện trường tai nạn 2 km thì xe bị mất phanh. Tài xế cố gắng điều khiển ôtô nhưng không thể xử lý khi đến khúc cua.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

