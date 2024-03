Xe chở cát va chạm xe máy, 1 phụ nữ tử vong tại chỗ

Xe ô tô tải ben vận chuyển cát biển kiểm soát 93H-029.88 do ông Huỳnh Chí Trọng, sinh năm 1999, trú khu phố Định Thắng 2, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa lưu hành hướng Tuy Hòa-Sơn Hòa va chạm với xe máy biển kiểm soát 78F1-222.96 do chị Võ Thị Lệ Thu, sinh năm 1993, trú tại khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hoà, huyện Phú Hoà điều khiển lưu hành phía trước cùng chiều. Hậu quả, chị Thu chết tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn, Công an huyện Phú Hòa đang điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ việc

...



Cũng tại huyện Phú Hòa, vào khoảng 15h ngày 1/3, tại Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Hòa An, huyện Phú Hòa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải biển kiểm soát 79H.01783 do ông Đào Minh Tuấn, sinh năm 1997, trú thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa điều khiển đang lưu hành hướng Bắc- Nam va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 78H5. 9511 do ô Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1968, ở xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa điều khiển lưu hành qua đường theo hướng Tây Nam – Đông Bắc. Hậu quả, ô Hậu chết tại hiện trường. Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Tính từ ngày 28/2 đến nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên liên tiếp xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm chết và bị thương nhiều người.

Tác giả: CTV Nhã Uyên

Nguồn tin: Báo VOV