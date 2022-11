Vụ tai nạn thương tâm ở Huế: Có dấu hiệu va chạm trong điểm mù xe tải

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố Huế khiến 4 mẹ con tử vong. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng và chiều 26/11, tại Thừa Thiên-Huế và Phú Yên làm 6 người tử vong, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết đều có dấu hiệu va chạm xảy ra trong điểm mù của lái xe tải.

Như Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 26/11, trên tuyến Quốc lộ 1, xe ôtô tải mang biển kiểm soát 76H-01318 do Trần Hữu Dương (sinh năm 1987, trú tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo Bắc-Nam, khi đến đoạn qua thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên thì va chạm với xe gắn máy mang biển kiểm soát 79V1-412.32 chạy cùng chiều. Trên xe gắn máy, ngoài người điều khiển phương tiện còn chở thêm hai người khác là phụ nữ và cháu bé.

Hậu quả vụ tai nạn khiến ba người trên xe gắn máy tử vong tại chỗ. Danh tính ba người này gồm N.Đ.K (người điều khiển xe gắn máy, sinh năm 2005); N.T.T (sinh năm 1981) và N.X.N (sinh năm 2016) cùng trú quán tại xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Toàn bộ vụ tai nạn giao thông được một camera an ninh của nhà người dân bên đường ghi lại. Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy xe ôtô tải đang lưu thông thì bất ngờ đi lùi và tông vào xe gắn máy đang lưu thông phía sau nên người trên xe máy không kịp tránh.

Trước đó, khoảng 8 giờ 50 cùng ngày, tại Thừa Thiên-Huế cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Tài xế Nguyễn Vũ (sinh năm 1991, trú tại tổ 5, đường Lê Thanh Nghị, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) điều khiển xe ôtô tải ben biển kiểm soát 75H-005.21 lưu thông trên đường Văn Tiến Dũng vào vòng xuyến rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp (Khu đô thị An Cựu City) hướng đến đường Hoàng Quốc Việt đã va chạm vào xe môtô biển kiểm soát 75G1-304.19 do chị N.T.T.H (sinh năm 1990, trú tại 469 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) điều khiển, trên xe chở 2 cháu nhỏ, đi cùng chiều phía trước. Chị Hiếu đang mang thai. Vụ tai nạn khiến chị H và hai cháu nhỏ tử vong tại chỗ.

Các nạn nhân tử vong trong hai vụ tai nạn trên đã được cơ quan chức năng hỗ trợ đưa về gia đình lo hậu sự.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe tải trong vụ tai nạn giao thông tại Phú Yên, cơ quan chức năng cho biết không có vi phạm. Hiện chưa có kết quả xét nghiệm chất ma túy.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này đều là va chạm giữa xe tải và xe máy; đều có dấu hiệu va chạm xảy ra trong điểm mù của lái xe tải (góc chữ A bên phải trong vụ tại Thừa Thiên-Huế và đuôi xe tải đang lùi trong vụ tại Phú Yên).

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã gửi lời chia buồn, động viên tới gia đình các nạn nhân và yêu cầu cơ quan chức năng phân tích sâu và đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về kết quả công tác bảo đảm an toàn giao thông 2022, định hướng nhiệm vụ 2023.

Sáng sớm 27/11, Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia (gồm Văn phòng Ủy ban; Vụ Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải; Cục Cảnh sát giao thông- Bộ Công an) sẽ vào thăm viếng nạn nhân, động viên gia đình, và làm việc với Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên-Huế và Phú Yên để đánh giá nguyên nhân và xác định giải pháp ngăn ngừa những vụ việc tương tự./.

Tác giả: Vân Linh

Nguồn tin: vietnamplus.vn