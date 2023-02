Văn Quyết lập siêu phẩm đá phạt, Hà Nội FC thắng ngược HL Hà Tĩnh

Sau chiến thắng thuyết phục trước Công an Hà Nội ở vòng đấu thứ 2, CLB Hà Nội tràn đầy hứng khởi đến làm khách trước HL Hà Tĩnh – đội bóng vẫn chưa bị thủng lưới sau 2 trận đấu đã qua. Ở trận đấu này, HLV Bandovic gần như giữ nguyên đội hình xuất phát so với trận đấu với Công an Hà Nội. Tương tự, HLV Nguyễn Thành Công không có quá nhiều sự thay đổi trong đội hình.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên, đội khách với sức mạnh vượt trội chơi vô cùng chủ động và tạo ra được các tình huống nguy hiểm về phía cầu môn của Quang Tuấn. Thế nhưng, HL Hà Tĩnh bất ngờ tung đòn “hồi mã thương” ở phút thứ 11. Trong một tình huống lên bóng bên phía cánh trái, Văn Đức thoát xuống rồi trả ngược bóng để Diallo ghi bàn đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Nhận “gáo nước lạnh”, Hà Nội FC tiếp tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Chỉ 4 phút sau khi bị dẫn trước, đoàn quân HLV Bandovic đã tìm được điều mình cần. Từ quả phạt cự ly 25m, Văn Quyết tung cú đá đưa bóng găm vào góc cao khung thành, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Chưa dừng ở đó, phút thứ 23, đến lượt Đỗ Hùng Dũng lập công để đưa Hà Nội FC vượt lên dẫn trước 2-1. Những phút còn lại của hiệp đấu đầu tiên không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Sau giờ nghỉ, Hà Nội FC giữ nguyên sức ép về phía cầu môn của HL Hà Tĩnh. Phút thứ 50, từ quả phạt góc của William, thủ môn Quang Tuấn trọn sai vị trí nên khi nhảy lên chỉ chạm nhẹ vào bóng trước khi bóng đập đầu Duy Mạnh ở cự ly 1m dội xà ngang đi vào lưới.

Bị dẫn trước 1-3, đội chủ nhà không còn cách nào khác ngoài đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Hy vọng đến với đoàn quân HLV Nguyễn Thành Công ở phút thứ 57. Vẫn là bộ đôi Văn Đức – Diallo tìm thấy nhau trong một pha phối hợp và tiền đạo 27 tuổi hoàn tất cú đúp, rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3.

Những phút thi đấu còn lại của trận đấu, HL Hà Tĩnh nỗ lực gây sức ép về phía cầu môn của Tấn Trường, thế nhưng may mắn đã không đứng về phía đội chủ nhà dù cho các cơ hội là thực sự rõ rệt. Thắng chung cuộc 3-2, Hà Nội FC tạm thời vươn lên đứng đầu BXH V.League 2023 với 7 điểm, bằng điểm với Thanh Hóa nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Nguồn tin: nguoiduatin.vn