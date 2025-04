Tướng Nga tử vong trong vụ nổ bom tự chế gần Moscow

Đài RT ngày 25-4 đưa tin Trung tướng Yaroslav Moskalik (59 tuổi), Phó Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe hơi ở ngoại ô Moscow.

Truyền thông địa phương cho rằng đó là một hành động ám sát.

Trung tướng Yaroslav Moskalik được cho là đã bị ám sát bằng bom tự chế. Ảnh: Tass



Nhà chức trách Nga xác nhận vụ nổ xảy ra sáng cùng ngày tại thị trấn Balashikha, phía Đông thủ đô Moscow.

Đại diện Ủy ban Điều tra của Nga cho biết hung thủ gài bom tự chế trong xe hơi, quả bom này được nhồi đầy các mảnh kim loại nhằm tăng mức độ sát thương khi phát nổ.

Hãng tin Tass cho biết các điều tra viên ước tính sức công phá từ quả bom tương đương 300 gram thuốc nổ TNT.

Tại hiện trường, nhiều nhân chứng đã quay video ghi lại án mạng. Cụ thể, một ô tô phát nổ rồi cháy rụi gần một tòa nhà cao tầng.

Đài RT đăng tải clip ghi lại vụ đánh bom khiến trung tướng Nga thiệt mạng

Trung tướng Yaroslav Moskalik có hơn 30 năm phục vụ trong quân đội Nga.

Ông là một trong những người có ảnh hưởng lớn trong việc chỉ đạo các chiến dịch quân sự và kế hoạch tác chiến của quân đội Nga.

Vị tướng này từng đại diện Bộ Quốc phòng Nga tham dự nhiều cuộc đàm phán cũng như những sự kiện quốc tế quan trọng.

Vào tháng 12-2024, một vụ đánh bom cũng cướp đi tính mạng Thiếu tướng Igor Kirillov, chỉ huy Lực lượng Phòng thủ Hóa học, Hạt nhân và Sinh học Nga (RChBZ), cùng trợ lý khi hai người này vừa bước ra khỏi một tòa nhà ở thủ đô Moscow.

Phía Nga cáo buộc phía Ukraine là chủ mưu thực hiện ám sát Thiếu tướng Igor Kirillov.

Tác giả: Tâm Nguyễn



Nguồn tin: Báo Người Lao Động