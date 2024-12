Từ đêm mai 10-12, miền Trung mưa rất to, có nơi trên 500mm

Dự báo từ đêm mai (10-12) đến 13-12, ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 9-12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát bản tin cảnh báo mưa lớn ở khu vực Trung Bộ.

Dự báo từ đêm 10 đến 13-12, ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100 - 300mm, có nơi trên 500mm.

Từ ngày 14-12, mưa lớn tiếp tục duy trì trên khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ và khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các khu đô thị, vùng trũng thấp ven sông và sạt lở đất ở vùng núi.

Ngày 9-12, miền Bắc chìm sâu trong khối không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 15-18 độ C.

Tại Hà Nội hôm nay trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-17 độ C, ban ngày nhiệt độ cao nhất 20 độ C.

Dự báo ngày mai đến 10-12, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tăng 2-3 độ C so với hôm nay. Từ khoảng ngày 13-12, khả năng có thêm đợt không khí lạnh tăng cường, thời tiết miền Bắc duy trì rét kéo dài nhiều ngày sau đó.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên ngày 9 và 10-12, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m.

Vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và từ Bình Định đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m.

Sóng to và gió lớn trên biển có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

