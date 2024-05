Thủ tướng giao Thượng tướng Trần Quốc Tỏ điều hành hoạt động Bộ Công an

Ông Trần Quốc Tỏ - Ảnh: GIA HÂN

Ngày 22-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định 439 về việc giao điều hành hoạt động của Bộ Công an. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Theo đó, quyết định của Thủ tướng vừa ký đã giao Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, thứ trưởng Bộ Công an - điều hành hoạt động của Bộ Công an cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định.

Trước đó, trong sáng 22-5, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bầu Chủ tịch nước.

Sau đó, với 472/473 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Tô Lâm giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, với 465/465 đại biểu có mặt thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với Đại tướng Tô Lâm.

Chiều hôm qua 21-5, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình bày tờ trình điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV để thêm nội dung miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với ông Tô Lâm.

