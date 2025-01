Thông tin chính thức về nguyên nhân cháy trong trụ sở UBND tỉnh Bình Phước

Trưa 13-1, một vụ cháy bên trong trụ sở UBND tỉnh Bình Phước (TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên khói đen bốc cao ngùn ngụt bên trong trụ sở UBND tỉnh Bình Phước khiến nhiều người bỏ chạy ra ngoài. Ngọn lửa sau đó tiếp tục bùng cháy.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Công an tỉnh Bình Phước đã triển khai công tác cứu hỏa. Lực lượng Cảnh sát PCCC cùng nhiều xe chuyên dụng được điều đến hiện trường dập lửa.

Người đi đường hiếu kỳ đứng xem và dùng điện thoại ghi lại clip vụ cháy.

CLIP: Đám cháy bên trong trụ sở UBND tỉnh Bình Phước ngày 13-1

Theo Công an tỉnh Bình Phước, khoảng 11 giờ 35 phút ngày 13-1, Công an tỉnh nhận được tin báo cháy xảy ra tại trụ sở UBND tỉnh.

Sau khi nhận tin báo, Giám đốc, các Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo; Phòng PC07 xuất 6 phương tiện cùng 52 cán bộ, chiến sĩ; đồng thời huy động lực lượng, phương tiện của Phòng PC08, PK02, Công an TP Đồng Xoài và lực lượng PCCC tại chỗ phối hợp với PC07 thực hiện nhiệm vụ chữa cháy. Đến khoảng 11 giờ 45 phút, đám cháy được khống chế, đến 11 giờ 50 phút thì dập tắt hoàn toàn.

Khu vực cháy xảy ra bên trong Phòng họp A thuộc tầng 1, trụ sở UBND tỉnh (không cháy lan sang khu vực khác), diện tích khoảng 40m2, không gây thiệt hại về người; chất cháy là thảm lót nền trong phòng họp nên có nhiều khói đen bốc lên.

Nguyên nhân ban đầu nhận định do chập điện. Thiệt hại tài sản đang thống kê.

Tác giả: CTV

Nguồn tin: Báo Người Lao Động