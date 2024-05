Phát hiện chiếc v.a l.i chứa t.h.i t.h.ể cô gái

Ngày 23-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp cùng Công an TP Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường vụ cô gái bị sát hại và bỏ vào va li, vứt trên khu vực Núi Nhỏ, TP Vũng Tàu.

Hiện trường vụ phát hiện ra chiếc va li



CLIP: Hiện trường nơi phát hiện ra chiếc va li bên trong chứa thi thể cô gái trẻ

...

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, từ nguồn tin của người dân, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra một va li, nghi ngờ bên trong có chứa thi thể người.

Sau đó phát hiện xác một cô gái khoảng hơn 20 tuổi bên trong va li, tình trạng đang bắt đầu phân huỷ. Qua xác minh, nạn nhân ngụ huyện Cần Giờ (TP HCM).

Khu vực phát hiện ra chiếc va li bên trong chứa thi thể



Bằng nghiệp vụ, công an cũng đã bắt giữ 2 đối tượng tình nghi của vụ án. Bước đầu xác định cô gái và nghi phạm quen nhau qua mạng xã hội, sau đó từ Cần Giờ về TP Vũng Tàu và bị sát hại.

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người Lao Động