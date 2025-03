Phẫn nộ clip người đàn ông đ.á.n.h đ.ậ.p vợ con thậm tệ giữa bữa cơm trưa

Tối 24/3, MXH phẫn nộ trước đoạn clip ghi lại một vụ bạo lực gia đình. Trong đoạn clip có 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ, nhiều khả năng là vợ chồng cùng 4 đứa con. Trong đó có 3 bé lớn và 1 bé nhỏ khoảng 9-10 tháng tuổi được mẹ bế trên tay.

Trên hiên nhà có một mâm cơm đặt trên chiếu, 3 bé lớn đang ngồi ăn cơm. Bất ngờ, người đàn ông từ trong nhà đi ra, dùng gậy vụt mạnh nhiều phát vào lưng một bé gái. Bị đánh, cháu bé la khóc, người phụ nữ tay bế con vội chạy đến can ngăn: "Đừng đánh con".

Người đàn ông đánh đập phụ nữ, trẻ em dã man.

Gã đàn ông vũ phu vứt gậy, quay sang tát tới tấp vào mặt, đạp túi bụi vào người phụ nữ. Một bé gái vào can cũng bị người đàn ông hành hung không thương tiếc.

Người này ngồi vào chiếu ăn cơm, sau đó lại tiếp tục đứng dậy, cầm gậy vụt tiếp vào cơ thể người phụ nữ mặc chị này đang bế em bé. Những đứa trẻ lớn thì sợ hãi, đứa đứng co rúm một góc, đứa chạy trốn, không dám can ngăn. Người phụ nữ bị đánh chỉ biết la khóc trong đau đớn.

...

Đoạn clip khiến người xem rùng mình, căm phẫn vì hành vi tàn bạo của gã đàn ông và thương xót cho người phụ nữ cùng những đứa trẻ sống trong cảnh đòn roi.

- "Xem mà ứa gan, thương chị vợ và các cháu quá. Trời đánh còn tránh miếng ăn, vậy mà bữa cơm của các cháu chan nước mắt".

- "Nhìn cháu ngồi im cho bố đánh, có vẻ cháu đã quen cảnh này rồi, tội nghiệp".

- "Tôi bật khóc khi xem đoạn video này, thời nào rồi mà còn cảnh này vậy?".

- "Động tay động chân với vợ con mình, không xứng mặt đàn ông", là những bình luận của cư dân mạng.

Hiện tại, đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rầm rộ, dư luận mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý người đàn ông theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn