“Nữ quái” 9X lấy "thuốc lắc" từ trong áo lót nhét vào miệng hòng phi tang vật chứng

Khoảng 18h50 ngày 22-6, tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ, phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH màu trắng BKS: 29B2 - 087.36 đi vào ngõ 23 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, người này không xuất trình được giấy tờ xe, bằng lái xe và giấy tờ tùy thân. Do thấy có nhiều điểm bất minh, lực lượng Công an đã đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Chương Dương để xác minh. Nhân thân của người phụ nữ trên được làm rõ là Trần Kim Anh, SN 1997, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

"Nữ quái" bị phát hiện lấy gói ma túy từ trong áo lót nhét vào miệng nuốt định phi tang

Chỉ huy Công an phường đã giao nữ cán bộ trực tiếp kiểm tra người Kim Anh. Lúc này, đối tượng đã lấy một vật từ trong áo lót nhét vào miệng và cố gắng nuốt. Tuy nhiên, hành vi của Kim Anh đã bị phát hiện và ngay sau đó buộc “nữ quái” này phải nhả vật trong miệng ra.

Qua đó xác định, tang vật là một gói nilon bên trong chứa các tinh thể màu trắng và chất bột màu cam. Đấu tranh tại chỗ, Kim Anh khai nhận là ma túy Ketamine và “thuốc lắc” đang mang đi bán cho khách để kiếm lời.

Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Kim Anh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Thùy An

Nguồn tin: anninhthudo.vn