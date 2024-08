Ngân 98 mặt mày bầm tím, bị Lương Bằng Quang chọi đồ vào người

Your browser does not support the video tag.

Mới đây, Ngân 98 gây chú ý khi đăng tải đoạn clip với hình ảnh mặt mày bầm tím kèm theo âm thanh được ghép: "Tại mình lì á, lâu lâu ảnh đánh mình một chút thôi". Ngay sau đó, bạn trai cô - Lương Bằng Quang còn phối hợp với bạn gái, chọi gối vào người cô để tạo ra tình huống vô cùng hài hước.

Ngân 98 "mặt mày bầm tím" gây chú ý trong video gần đây.



Theo đó, tình huống mà Ngân 98 thực hiện chỉ là xu hướng đang viral trên mạng xã hội TikTok miêu tả lại trường hợp những người phụ nữ bị chồng "tác động vật lý" nhưng vẫn bênh vực bạn đời. Hành động của Lương Bằng Quang cũng chỉ là sự đùa giỡn giữa cặp đôi.

Bên dưới đoạn video, nhiều người để lại bình luận vui vẻ: "Lần đầu thấy chú Quang dám làm vậy với bả", "Rồi xong, quay xong clip là Lương Bằng Quang tới công chuyện", "tắt clip chắc ông Quang bị chửi liền quá".

Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân), quê Bình Định. Người đẹp bắt đầu nổi tiếng thông qua những đoạn video ăn mặc hở, khoe hình thể trước ống kính.

Sau đó, tên tuổi của cô nàng trở nên phổ biến hơn với khán giả khi hẹn hò với Lương Bằng Quang vào năm 2018. Cặp đôi cũng nhận về nhiều tranh cãi khi có một số hành động thân thiết quá đà trên các livestream. Ngoài công việc kinh doanh online, Ngân 98 còn kiêm thêm nghề DJ. Cô còn từng đạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp thế giới 2019.

Bạn gái Lương Bằng Quang được mệnh danh là "nữ hoàng dao kéo" trong giới DJ với những lần chi đậm cho việc trùng tu nhan sắc. Mỹ nhân quê Bình Định đã sửa mũi gần 10 lần, gọt hàm, nâng ngực, cắt mí, đặt túi gel vòng 3. Thậm chí, cô nàng còn "dụ" Lương Bằng Quang sửa mũi cùng mình.

Ngân 98 không ngần ngại công khai hình ảnh gương mặt băng bó đến khán giả nhằm muốn thông báo về hành trình chỉnh sửa sắc đẹp của mình. Nhưng điều này cũng khiến nữ DJ vướng không ít tranh cãi. Cô nàng bị "chê bai" đang lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ quá đà làm cho nhan sắc ngày càng đơ cứng, thiếu tự nhiên.



Tác giả: Minh Khang

Nguồn tin: saostar.vn