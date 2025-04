Your browser does not support the video tag.

Nam thanh niên tử vong nghi chế pháo trên tầng 2 trong nhà

Vào khoảng 17h30 ngày 31/3, một vụ nổ lớn bất ngờ xảy ra tại thôn Thanh Nhàn (xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường, tiến hành dập lửa và cứu người. Không lâu sau, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

Trao đổi với phóng viên, ông Chu Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân cho biết: "Sau nhiều tiếng nổ, hiện trường xảy ra cháy khiến một nam thanh niên sinh năm 2006, quê Hưng Yên tử vong. Qua xác minh ban đầu, nam thanh niên đang làm pháo lậu khi xảy ra vụ nổ".

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.



