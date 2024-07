Một loạt cựu "quan xã" bị khởi tố

Ngày 24-7, tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can gồm: Nguyễn Quang Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; Trần Xuân Nậm, nguyên Chủ tịch UBND xã Minh Thuận; Lê Cảnh Tiêu, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã, và Trần Văn Căn, Kế toán ngân sách xã, về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Công sở xã Minh Thuận - nơi loạt cựu "quan xã" bị khởi tố. Ảnh: Trọng Tùng



Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định tiếp tục khởi tố bị can loạt "quan xã" gồm: Nguyễn Đình Dũng, nguyên Bí thư Đảng ủy xã; Trần Văn Long, nguyên chủ tịch UBND xã, Trần Văn Đăng, nguyên thủ quỹ UBND xã; Nguyễn Thanh Nghị, nguyên phó chủ tịch UBND xã; và Vũ Thế Giới, nguyên phó chủ tịch HĐND xã, về tội: "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định cũng đã quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản", khởi tố bổ sung bị can đối với Trần Xuân Nậm, nguyên chủ tịch UBND xã, về tội: "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản"; Quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "Giả mạo trong công tác", khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Vũ, nguyên thủ quỹ UBND xã, về tội "Giả mạo trong công tác".

Theo Công an tỉnh Nam Định, từ năm 2003 đến năm 2018, UBND xã Minh Thuận đã giao đất thu tiền, đổi đất, đấu thầu thanh lý tài sản gắn liền việc sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho 130 hộ dân trái thẩm quyền, thu hơn 12,4 tỉ đồng để ngoài sổ sách.

Đây là hành vi vi phạm đất đai rất phức tạp, thời gian diễn ra dài, qua nhiều thời kỳ lãnh đạo, tài sản thiệt hại rất lớn, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân gây rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

