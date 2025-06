Miền Bắc sắp đón mưa rất to, cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Miền Bắc sắp đón mưa to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (3/6), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 2/6 đến 8h ngày 3/6 có nơi trên 50mm như: Việt Lâm (Hà Giang) 169.4mm, Cốc Pàng (Cao Bằng) 59.2mm, Mai Pha (Lạng Sơn) 57.6mm, Sinh Long (Tuyên Quang) 67.8mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 58.6mm, Đắk Dục (Kon Tum) 74mm, Nguyễn Phích (Cà Mau) 57.8mm,…

Dự báo thời tiết ngày 3/6, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm 3/6, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Sau đợt nắng nóng ngắn ngày, miền Bắc đón mưa dông "giải nhiệt". Ảnh minh họa.



Ngày và đêm 3/6, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Chiều và tối ngày 3/6, khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>80mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 3/6

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Thời tiết hôm nay có mây, ngày có nắng gián đoạn; chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ có nơi trên 34 độ, riêng khu Tây Bắc 28-30 độ.

Khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ, riêng vùng núi 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng đồng bằng và trung du chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 33-36 độ; phía Nam 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo thời tiết có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam 32-35 độ.

Có mây, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3, riêng vùng ven biển phía Nam có nơi có gió giật mạnh cấp 7-8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khả năng có nhiều đợt nắng nóng gay gắt trong tháng 6

Nhận định về những hình thái thời tiết cụ thể, Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trần Thị Chúc chia sẻ với báo Sức Khỏe & Đời Sống, trong tháng 6, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng ở mức tương đương so với mức trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm là 1,1 cơn).

Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Bắc Bộ cao hơn 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Đặc biệt, nắng nóng có khả năng xuất hiện diện rộng vào những ngày đầu tháng 6 và sau đó còn có thể tiếp tục xảy ra một vài đợt trong tháng tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Cần đề phòng khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tại các khu vực trên.

Tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; riêng khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 15 - 25%.

"Trong thời kỳ dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Tại các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa có khả năng gia tăng hơn cả về diện và lượng mưa. Trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trần Thị Chúc lưu ý.

Bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Hiện tượng mưa lớn và dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt đề phòng mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ lụt, ngập úng ở các vùng trũng và sạt lở đất ở vùng núi. Ngoài ra, nắng nóng có khả năng gia tăng hơn, do đó tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Vì sao Hà Nội thành "chảo lửa" trong đợt nắng nóng vừa qua Ngay sau đợt mưa và không khí lạnh dài ngày, miền Bắc chuyển trạng thái nắng như thiêu đốt, nhiều nơi nhiệt trên 40 độ, đặc biệt Hà Nội được coi là "chảo lửa" khi nhiệt cao ở hàng loạt trạm đo, thời tiết oi bức bao trùm Thủ đô. Lý giải về việc vì sao Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng không thua các "chảo lửa" miền Trung, riêng Hà Nội nắng nóng nhất cả nước, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ với báo Sức Khỏe & Đời Sống, trong đợt nắng nóng này, hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh cả ở Đồng bằng Bắc Bộ kết hợp với trường phân kỳ trên cao. Hai yếu tố trên khiến Đồng bằng Bắc Bộ trải qua hai ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt mà Hà Nội là trọng tâm.

