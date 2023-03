Mất phanh, xe khách lao vào ta luy dương khiến 1 người tử vong

Theo thông tin từ Cục CSGT, vào khoảng 20h30 phút ngày 18/3, tại Km8+50 đường tỉnh lộ 433 hướng từ TP Hòa Bình đi Đà Bắc đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khi xe ô tô khách 46 chỗ (trên xe chở theo 50 khách) mất phanh, lao xuống taluy dương khiến 2 người thương vong.

Nơi xảy ra vụ việc.

Cụ thể, vào thời điểm trên, tài xế Đỗ Văn Long điều khiển xe ô tô khách mang biển kiểm soát 17F-000.XX của Công ty Hà Thì có trụ sở tại An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình (Đại diện Cty ông Phạm Xuân Hà, sinh năm 1963, HKTT: An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình) đang di chuyển theo hướng từ TP Hà Bình đi Thị trấn Đà Bắc khi đến địa phận xóm Tra, xã Toàn Sơn lái xe hô xe mất phanh yêu cầu hành khách bám chặt vào ghế sau đó đâm xe vào Taluy dương (bên trái hướng đang lưu thông).



Hậu quả, khiến 1 người chết tại chỗ, 1 người bị thương, một số người bị xây sát nhẹ được đưa vào cấp cứu và khám kiểm tra sức khỏe, sơ cứu cứu tại Trung tâm y tế huyện Đà Bắc. Xe khách bị hư hỏng nặng.



Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được lực lượng chức năng sở tại thông tin là do mất phanh nên chủ động đâm xe vào Taluy dương. Qua kiểm tra, tài xế không có nồng độ cồn trong khí thở, xe còn hạn kiểm định đến hết ngày 16/4/2023.



Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng xử lý theo quy định./.



Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV