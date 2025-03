Mặc đồ bó sát, hở hang đi mua đồ ăn, hot girl khiến người xem ái ngại vì quá phản cảm?

Lại một hot girl gây tranh cãi vì diện trang phục phản cảm nơi công cộng

Thời gian gần đây, trào lưu diện trang phục "thiếu vải" dường như đang “hot” trở lại, xuất hiện tràn lan trên MXH và không ngừng gây tranh cãi. Rất nhiều hot girl, KOL… đã lựa chọn cách ăn mặc táo bạo này để trở nên “viral”. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ tinh tế để gây chú ý, trái lại, sự táo bạo của họ đôi khi đi kèm với phản cảm, khiến người xem chỉ trích nặng nề.

Your browser does not support the video tag.

Hot girl mặc đồ phản cảm đi mua đồ ăn

...

Điển hình như trường hợp của hot girl dưới đây, đang gây xôn xao khi diện trang phục bó sát đến mức lộ hết đường cong cơ thể, kết hợp với kiểu dáng cắt xẻ táo bạo ở cả phần trên và phần dưới. Được biết, cô nàng này xuất hiện tại một cửa hàng đồ ăn đông người mà dường như không hề bận tâm tới ánh mắt của thiên hạ. Nhiều người thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào hot girl, chỉ biết đỏ mặt né tránh theo hướng khác.

Rất nhanh chóng, video về hot girl này thu hút tới 7 triệu view…

Chỉ sau vài ngày đăng tải, đoạn video của hot girl kể trên đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên TikTok, thu hút 7 triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận trái chiều. Đa phần, cộng đồng mạng đều bày tỏ thái độ ái ngại, cho rằng việc ăn mặc vô tư như vậy ở nơi công cộng là quá phản cảm, vừa thiếu tôn trọng bản thân và cả những người xung quanh.

Một số khác lại cho rằng đây là chiêu trò mà cô nàng cố tình dựng nên, mục đích gây sốc để tạo nội dung viral. Cần phải hiểu rằng, ranh giới giữa hai khái niệm “táo bạo” và “phản cảm” là rất mong manh. Tự do cá nhân của mỗi người là điều quan trọng, nhưng nên đi kèm với ý thức và sự tôn trọng cộng đồng.

Tác giả: Thế Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn