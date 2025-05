Hình ảnh đẹp Cảnh sát Giao thông Nghệ An giúp dân dọn lúa chạy mưa

Một cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Giao thông Nghệ An giúp dân thu gom lúa chạy mưa ập đến. Ảnh: Người dân cung cấp

Chiều ngày 19/5, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường địa phận xã Tăng Thành, huyện Yên Thành, Tổ công tác Cảnh sát Giao thông địa bàn Yên Thành, Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Nghệ An) trong thời điểm quê lúa Yên Thành bước vào thu hoạch.

Gần cuối buổi chiều, thời tiết có mây đen kèm sấm chớp chuẩn bị đổ mưa, trong khi đó một số hộ dân đang hối hả thu gom lúa đang phơi trên nền bê tông đến nơi an toàn.

Các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Giao thông đã nhanh chóng xuống xe hỗ trợ, cùng bà con thu gom lúa, bảo vệ thành quả lao động của người dân.

...

Ngay sau khi hình ảnh này được đưa lên mạng xã hội đã được nhiều người khen ngợi: "Cán bộ cảnh sát giao thông gần dân...".

Người dân cùng cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Giao thông dồn lúa đưa vào nơi an toàn. Ảnh: Người dân cung cấp

Hành động giản dị của chiến sĩ công an đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân địa phương. Các cán bộ chiến sĩ Công an không chỉ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, mà còn luôn đồng hành, sẻ chia với nhân dân trong từng khoảnh khắc đời thường, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ - gần gũi, tận tâm, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn