Hà Tĩnh: Tìm thấy thi thể 3 em học sinh bị sóng biển cuốn trôi

Biển Thạch Hải, huyện Thạch Hà nơi xảy ra vụ 3 em học sinh lớp 7 bị sóng cuốn trôi



Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị, ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND xã Đồng Môn (TP. Hà Tĩnh) cho biết, trước đó khoảng 14 giờ chiều ngày 25/3, một nhóm học sinh lớp 7, Trường THCS Quang Trung rủ nhau xuống biển Thạch Hải, huyện Thạch Hà để tắm. Trong khi tắm biển, 3 em chẳng may bị sóng cuốn mất tích.

Rất đông người dân đã có mặt tại hiện trường tìm kiếm thi thể các nạn nhân bị sóng biển cuốn trôi



Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và các lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn, biển động mạnh, sương mù dày đặc nên đến khoảng 15 giờ ngày 25/3 các lực lượng mới trục vớt được thi thể em Trần Thị Thủy Tr cách vị trí gặp nạn khoảng 200 mét.

Công cuộc tìm kiếm các nạn nhân xấu số bị sóng biển cuốn trôi tiếp tục được thực hiện xuyên đêm. Đến khoảng 7 giờ sáng 26/3, các lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thêm thi thể em Phạm Quang Tr trôi dạt tại khu vực biển Quỳnh Viên. Đến khoảng 15 giờ chiều nay (27/3) nạn nhân nữ còn lại là em Nguyễn Ngọc Tr cũng đã được các lực lượng chức năng tìm thấy, trục vớt lên bờ cách vị trí bị cuốn trôi khoảng 5km.

... Thi thể em Nguyễn Ngọc Tr được các lực lượng chức năng tìm thấy, trục vớt lên bờ cách vị trí bị cuốn trôi khoảng 5km

Các lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân xấu số về an táng theo phong tục địa phương



Hiện, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể ở tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, chia buồn và phối hợp với các gia đình tổ chức mai táng thi thể các em theo phong tục địa phương.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn