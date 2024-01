Hà Tĩnh: Tìm kiếm bé trai mất tích khi đạp xe đi chơi

Xe đạp của bé trai dùng để di chuyển ra khỏi nhà. Ảnh: Dân trí



Theo cơ quan công an, vào khoảng 14h30 cùng ngày, bé A. dùng xe đạp di chuyển từ nhà đến thôn Bùi Xá, xã Việt Tiến chơi nhưng không thấy trở về.

Gia đình tìm kiếm không được nên trình báo cơ quan chức năng. Chính quyền đã dùng loa truyền thanh thông báo sự việc để người dân trên địa bàn nắm bắt và hỗ trợ.

"Công an xã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với dân quân tỏa đi tìm kiếm. Chúng tôi mới phát hiện xe đạp của bé để tại khu vực gần trụ sở công an xã nhưng bé trai vẫn chưa tìm thấy", đại diện Công an xã Việt Tiến thông tin.

Cũng theo đại diện công an địa phương, bé A. phát triển chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Bé trai đang học lớp 3 tại trường tiểu học trên địa bàn.

Cũng trong ngày 7/1, Công an huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đã có thông báo về việc một nữ sinh lớp 9 của Trường Trung học cơ sở Phan Châu Trinh mất tích bí ẩn.

Theo đó, vào khoảng 12h30 ngày 6/1, cháu Lê Huỳnh Minh Hương (SN 2009, trú tại thôn Bình Yên, xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) rời nhà đến Trường Trung học cơ sở Phan Châu Trinh thuộc thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn để đi học theo lịch.

Khi đi, cháu điều khiển xe biển kiểm soát 92H5-2561, hiệu Taurus (màu đen), mặc đồng phục học sinh và 1 áo khoác màu xám. Đến nay, gia đình không liên lạc được với cháu.

Chia sẻ trên báo Dân Việt, anh Phương (bố cháu Hương) cho biết, những ngày qua cháu Hương không có biểu hiện gì khác lạ, cháu vẫn đi học, đi thi đủ các môn.

"Sáng 6/1, tôi chở cháu Hương đến trường để thi môn tiếng Anh. Vì chiều còn thi môn tiếng Anh nói, nên lúc 14h30 cùng ngày tôi có đến trường xem con thi như thế nào và được các bạn Hương báo là chiều nay Hương không đi thi.

Linh tính của người cha có chuyện chẳng lành nên tôi thông báo người thân tổ chức đi tìm và liên lạc vào số điện thoại của con vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy, đến 15h40 phút điện thoại không liên lạc được nữa…", anh Phương chia sẻ.

Hiện Công an huyện Nông Sơn đã thông báo, tất cả những ai nhìn thấy hoặc có thông tin của cháu như trên xin liên hệ lại ngay cho Công an huyện Nông Sơn qua số điện thoại: 02353656949, hoặc gia đình qua số điện thoại: 0986224741 (anh Phương - cha ruột); 0377055611 (chị Như - mẹ ruột).

