Hà Tĩnh: Điều tra làm rõ vụ người đàn ông c.h.ế.t trong rừng

Xã hội

Ngày 3/6, đại diện Công an xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, công an xã này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra về một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở khu vực đập Khe Xai, xã Thạch Xuân.