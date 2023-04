Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to cục bộ

Ảnh minh họa: Xuân Dự/TTXVN



Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Ngày 27/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối, thấp nhất phổ biến 40 - 65%. Từ ngày 29/4, nắng nóng ở Nam Bộ giảm dần, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với người tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Thời tiết các khu vực đêm 26/4 và ngày 27/4:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng Điện Biên - Lai Châu có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; riêng vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

...

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Từ chiều 27/4 có gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 20-22 độ C; phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tác giả: Hoàng Nam

Nguồn tin: Báo Tin Tức