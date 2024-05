Dự định kết hôn dang dở của đôi bạn trẻ trong vụ c.h.á.y nhà trọ 14 người c.h.ế.t

Cặp đôi trẻ quê Hà Tĩnh với dự định kết hôn còn dang dở khi tử vong trong vụ cháy nhà trọ làm 14 người chết ở Trung Kính, Cầu Giấy

Rạng sáng 24-5, ở một ngôi nhà trọ 3 tầng cho thuê nằm sâu trong con ngõ 43 Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng làm ít nhất 14 người tử vong, 3 người bị thương.

Toàn cảnh vụ cháy nhà trọ 14 người chết ở Hà Nội

Trong 14 nạn nhân xấu số trên, có một đôi bạn trẻ chuẩn bị tổ chức đám cưới là N.M.X.H. và P.T.T.H. (quê Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Sự việc đau lòng trên đã khiến ước mơ về chung một nhà của cả hai dang dở. Sự ra đi đột ngột của cặp đôi trẻ cũng để lại nỗi đau tận cùng cho những người thân, bạn bè.

Yêu nhau từ thời cấp 3

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, anh Nguyễn Trường Luân (Đức Thọ, Hà Tĩnh) - là bạn chung lớp cấp 3 với X.H. và T.H. - cho biết rất đau lòng khi nghe tin hai người bạn của mình lại chính là nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính.

Trường Luân cho biết thêm, X.H. hồi ở trường cấp 3 rất hiền lành và "ngoan hơn các bạn trai trong lớp". Với bạn nữ T.H. là bí thư của lớp, rất khéo léo trong ăn nói, giao tiếp nên được nhiều thầy cô yêu mến.

"Cả hai yêu nhau từ thời cấp 3 và năm nay có ý định cưới. Mình thật sự đau xót khi nghe tin hai người bạn của mình lại chính là nạn nhân trong vụ cháy hôm nay" - Luân bùi ngùi nói.

Con gái tôi sắp kết hôn, nhưng giờ nó 'đi' rồi

Nghe tin con gái P.T.T.H. gặp nạn, chú T. (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cùng gia đình tức tốc ra Hà Nội. Trên đường ra thủ đô, chú vẫn nuôi hy vọng con gái được bình an.

Nhưng chú T. không thể ngờ rằng lần ra Hà Nội này lại phải gặp con trong nhà xác của một nhà tang lễ.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, chú T. nức nở với giọng khàn đặc vì khóc quá nhiều: "Giờ gia đình đang ở nhà tang lễ để chuẩn bị các thủ tục nhận thi thể con.

Đau xót quá, H. ngoan lắm con ơi, học giỏi nữa. Vì nhà nghèo nên H. từ nhỏ đã rất ý thức trong việc học hành, gia đình không phải nhắc nhở gì nhiều".

Chú T. cho biết H. luôn nuôi ước mơ được làm trong ngành y dược để sau này có thể cứu được nhiều người.

Sau đó, H. thi đậu vào một trường dược ở Phú Thọ và ra trường làm dược sĩ như những gì em mơ ước. Tuy nhiên, trong thời gian chuẩn bị làm đám cưới thì sự việc đau xót lại ập đến với em.

"Con gái tôi chuẩn bị kết hôn, giờ hai vợ chồng sắp cưới cùng không qua khỏi trong vụ cháy, giờ gia đình chúng tôi biết sống sao đây" - chú T. khóc nghẹn.

Một sinh viên trường Đại học Phương Đông tử vong trong vụ cháy nhà trọ Tối 24-5, trường Đại học Dân lập Phương Đông cho biết trong vụ hỏa hoạn tại ngõ 43 phố Trung Kính, có sinh viên N.X.K. (lớp 520401B, ngành Quản trị kinh doanh) của trường đã không may gặp nạn. Hiệu trưởng trường Đại học Dân lập Phương Đông cũng đã có thư chia buồn gửi tới gia đình của nam sinh. "Xin chia sẻ niềm tiếc thương vô hạn, tiễn biệt em N.XK. về cõi vĩnh hằng", nội dung thư nêu. Sáng mai 25-5, đoàn cán bộ giảng viên và sinh viên trường Đại học Dân lập Phương Đông sẽ đến phúng viếng và tiễn đưa sinh viên N.X.K. về cõi vĩnh hằng.

Theo Công an TP Hà Nội, thời điểm 0h52, lực lượng công an đã tiếp cận được hiện trường đám cháy. Tuy nhiên lúc này đám cháy đã lan mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đám cháy cháy lan và phát triển mạnh theo cả trục dọc từ tầng 1 lên tầng 2, tầng 3 và theo trục ngang các gian phòng ở tại tầng 1. Tại thời điểm này, đám cháy phát sinh rất nhiều khói, khí độc bao trùm toàn bộ tum mái, cầu thang bộ và hành lang các tầng nhà. Đến 01h26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong. Khoảng 9h sáng cùng ngày, nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 được lực lượng công an phong tỏa. Phía trong, lực lượng pháp y, khám nghiệm liên tục ra vào. Một số người được vào phía trong từ trước đó, bật khóc. Theo cơ quan chức năng, có 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở ngõ 43 Trung Kính được đưa đến nhà tang lễ Bệnh viện 19-8.

