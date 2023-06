Đi tìm trâu lạc, thanh niên tử vong khi bơi qua sông

Sáng ngày 10/6, ông Phạm Minh Huấn – Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) xác nhận trên địa bàn vừa có một trường hợp bị đuối nước tử vong.

Đi tìm trâu một nam thanh niên bị đuối nước (Ảnh minh họa).

Sự việc xảy ra vào khoảng 4h sáng cùng ngày, anh N.V.H (sinh năm 2002, trú tại thôn Thạch Trung, xã Hồng Thủy) khi đang bơi qua sông để đi tìm trâu bị thất lạc, không may đuối nước tử vong.

Đến khoảng 6h, thi thể của nạn nhân mới được tìm thấy.

Ông Phạm Minh Huấn cho biết, do trâu của gia đình bị đi lạc từ chiều tối ngày 9/6, sáng sớm ngày 10/6 N.V.H cùng với bố mình ra đồng tìm kiếm thì không may bị đuối nước tại một hói sông thuộc đội 4, thôn An Xá, xã Lộc Thủy (huyện Lệ Thủy).

Hiện gia đình nạn nhân đã đưa thi thể N.V.H về an táng theo phong tục địa phương.

