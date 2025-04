Cũng liên quan kẹo rau củ, "đại gia quận 7" Đoàn Di Băng bị "đào" lại clip

Đoàn Di Băng là cái tên tiếp theo bị réo gọi

Trong video clip, "nữ đại gia quận 7" Đoàn Di Băng giới thiệu: "1 viên tương đương 5kg rau củ quả. Nó dành cho các bạn không biết ăn rau như Băng, hoặc các bạn không tìm được nguồn rau đáng tin cậy để sử dụng mỗi ngày cũng như các bạn không hấp thụ được rau củ quả bên ngoài".

"1 ngày chỉ cần 2 - 3 viên này thôi cam đoan sẽ nói không với mụn nhọt, nói không với nóng trong người, táo bón,... Đối tượng sử dụng là tất cả mọi người: trẻ nhỏ, người lớn, người già, nam, nữ, bà bầu đều dùng được hết" - cô nói thêm.

Đoạn quảng cáo này làm dư luận "dậy sóng", đặc biệt trong thời điểm vụ kẹo rau củ Kera đang trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Hơn hết, việc Đoàn Di Băng khẳng viên kẹo rau củ của cô dành cho mọi đối tượng từ trẻ nhỏ, người lớn, người già, bà bầu,… khiến cư dân mạng "réo gọi" cái tên Đoàn Di Băng qua nay.

Clip quảng cáo của Đoàn Di Băng 1 viên kẹo rau củ bằng 5 kg rau

Thực tế, đoạn clip này đã xuất hiện từ vài năm trước nhưng đến nay đã không còn trên các nền tảng mạng xã hội của Đoàn Di Băng. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn đào lại được đoạn clip và chia sẻ khắp mạng xã hội.

Điều khiến đoạn clip trở thành tâm điểm chú ý là cách quảng cáo của Đoàn Di Băng khá giống với cách quảng cáo của Công ty Chị em Rọt về viên rau củ Kera trước đó - điều khiến cơ quan điều tra và lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án, tạm giam một số đối tượng liên quan. Nếu team Quang Linh quảng bá "1 viên kẹo tương đương 1 đĩa rau", Đoàn Di Băng chơi lớn hơn khi nhận định "1 viên bằng 5 kg rau".

Dù công bố là ca sĩ nhưng không phải ai cũng biết Đoàn Di Băng (tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990 tại TP HCM) từng tham gia hoạt động nghệ thuật. Cô cùng chồng luôn được chú ý với các màn khoe của rầm rộ trên mạng xã hội. Một trong những lần họ khoe độ giàu có đáng ngưỡng mộ chính là việc thuê Thái Công thiết kế cho căn biệt thự trị giá 400 tỉ đồng. Chỉ tính riêng tiền công thiết kế lên tới hơn 7 tỉ.

Tuy nhiên, cả hai cũng nhiều lần bị dân mạng phốt là phong bạt. Một trong những lần bị phốt của cặp đôi này là việc Đoàn Di Băng hứa tặng kim cương cho khán giả mua vé xem phim Chị chị em em mà cặp đôi có hùn vốn sản xuất. Tuy nhiên, dân mạng cho rằng kim cương có vấn đề.

Dù bị dân mạng liên tục phốt nhưng vợ chồng Đoàn Di Băng thường không phản hồi. Nhưng lần này, cư dân mạng mong mỏi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Thời gian qua, nhiều người nổi tiếng, KOL bị nhắc tên khi nằm trong danh sách quảng cáo quá lố, thậm chí sai sự thật nhiều sản phẩm, như Quyền Linh, BTV Quang Minh, Vân Hugo, NSND Hồng Vân, Cát Tường,...

