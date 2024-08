CLIP: Mưa lớn kéo dài khiến ôtô bị cuốn trôi trên phố

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm qua và sáng sớm nay 23-8, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Đông Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa lớn cuốn trôi ôtô trên phố ở Thái Nguyên. Nguồn: MXH

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 22-8 đến 3 giờ ngày 23-8 có nơi trên 90 mm, như: Phong Phú (Hòa Bình) 193.8 mm, Quan Hoa (Hà Nội) 177.6 mm, Bình Khê (Quảng Ninh) 107.0 mm, Đồng Quang (Thái Nguyên) 106.6 mm, Hùng Vương (Vĩnh Phúc) 94.6 mm, ..

Tại TP Thái Nguyên có mưa lớn trong khoảng 3 giờ đồng hồ tối 22-8 khiến nhiều tuyến phố, đường Minh Cầu, ngã tư Lương Ngọc Quyến - Phan Đình Phùng, ngã tư Hoàng Gia, khu vực cổng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, ngã ba Bắc Nam, đường Bến Tượng... bị ngập sâu, giao thông tê liệt.

Giao thông ở nhiều tuyến phố ở Thái Nguyên bị tê liệt. Ảnh: MXH

...

Còn tại Hà Nội, từ khoảng 19 giờ, trời đổ mưa lớn. Tại nhiều khu vực, lượng mưa đo được lên tới 100 mm như: Nam Từ Liêm 100 mm, Mễ Trì 91 mm, Mộ Lao 88 mm, Hải Bối 174 mm, Trúc Bạch 88 mm, các khu vực nội thành mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt nhiều tuyến phố, đường ở Hà Nội do mưa lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo sáng 23-8, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Từ chiều ngày 23-8, mưa lớn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ có khả năng giảm dần.

Ngoài ra, ngày và đêm 23-8 các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm; ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Tác giả: Đông Hồ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động