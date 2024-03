Clip: Bị đối phương đá vào bụng, cầu thủ 17 tuổi tử vong trên sân

Your browser does not support the video tag.

Wassim Jazzar, cầu thủ 17 tuổi của một câu lạc bộ nghiệp dư Algeria, bị tổn thương khi va chạm với một hậu vệ đối phương.

Trong đoạn phim được ghi lại tại hiện trường, có thể thấy Wassim đang chạy đua giành quả bóng. Khi đang định phá bóng, anh vô tình bị đối phương đá vào bụng và ngay lập tức ngã xuống sàn.

Các cầu thủ của cả hai đội vây quanh anh ấy khi trận đấu dừng lại, làm dấy lên nỗi sợ hãi trên sân. Báo cáo địa phương cho biết không có xe cứu thương hoặc bác sĩ ở khu vực lân cận nên Wassim phải được đưa đến bệnh viện bằng ô tô thông thường.

Anh ta sau đó được tuyên bố là đã chết với cú đánh trên sân được cho là nguyên nhân cái chết. Theo báo cáo địa phương, cậu thiếu niên đã chết "ngay sau cú đá".

...

Cái chết đau buồn xảy ra ngay sau khi bóng đá Colombia hứng chịu cú sốc qua đời của Guillermo Beltran, người bị ngã gục trong lúc tập luyện.

Tiền đạo của Real Santa Cruz kêu chóng mặt và buồn nôn trước khi ngã xuống sàn hôm thứ Sáu.

Các nhân viên câu lạc bộ đã cố gắng hồi sức cho tiền đạo một cách tuyệt vọng và nhanh chóng gọi xe cấp cứu sau khi nỗ lực đánh thức anh không thành công. Tuy nhiên, Guillermo đã qua đời khi đang được chuyển đến bệnh viện.

Đội bóng Bolivia Real Santa Cruz đã thông báo về sự ra đi của anh ấy trong một tuyên bố trên trang mạng xã hội của họ.

Giám đốc Real Santa Cruz, Adolfo Soria Galvarro, nói về thảm kịch: "Anh ấy đang tập luyện như thường lệ thì ngã gục. Họ đã cố gắng hồi sức cho anh ấy nhưng anh ấy đã chết khi được chuyển đến bệnh viện".

Tác giả: Hải Vân (Theo The Sun)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn