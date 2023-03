Chàng trai trong trại tâm thần gây chú ý khi nói được 5 thứ tiếng, nhiều người thắc mắc cú sốc nào khiến anh phải vào nơi này?

Trong những câu chuyện về bệnh nhân ở các trại tâm thần hay trung tâm bảo trợ xã hội, có không ít những nguồn cơn sự việc khiến họ phải vào nơi này để điều trị, sinh sống. Nhiều người có lẽ từng nghe về anh Đoan bị bạn đập đầu do hát quá hay phải vào trại tâm thần Hàm Rồng (Gia Lai), hay mới đây là câu chuyện một nam thanh niên tên Tài, sở hữu khả năng ngoại ngữ ấn tượng nhưng biến cố cuộc đời khiến anh lâm vào hoàn cảnh trớ trêu.

Anh Tài - chàng trai đang được chú ý khi nói được nhiều thứ tiếng nước ngoài

Từ một số video được các mạnh thường quân đến thăm và ghi lại hình ảnh của anh Tài, chàng trai này trổ tài nói nhiều thứ tiếng khác nhau như: Anh, Pháp, Nhật, Nga, Đức…Nhiều người nhận xét cách phát âm của anh Tài khi nói tiếng nước ngoài, đặc biệt là Anh và Nhật rất chuẩn, như một người từng học bài bản và nói thành thạo những ngôn ngữ này. Mặc dù có những biểu cảm ngô nghê, chưa kiểm soát được nội dung câu từ nhưng Tài liên tục chuyển từ thứ tiếng này qua thứ tiếng khác rất thành thạo.

Được biết hiện tại anh Tài đang được sinh hoạt tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An (xã Giang Sơn, huyện Đô Lương). Theo những thông tin đã tìm hiểu được, anh Tài sinh năm 1993, quê ở Nghi Phú (Nghệ An). Trước khi lâm vào nghịch cảnh, anh Tài từng theo học tại Đại học Vinh. Đồng thời anh từng có khoảng thời gian sang Nhật Bản làm việc.

Video: Chàng trai trong trại tâm thần gây chú ý khi nói được nhiều ngôn ngữ nước ngoài

Rất nhiều những nhận xét cho biết anh Tài trước đây học rất giỏi, ngoan ngoãn. Tuy nhiên do những áp lực trong việc học hành, đồng thời cú sốc mẹ qua đời dẫn đến tình trạng như hiện tại. Hiện tại anh Tài vẫn còn người bố lo lắng.

Anh Hoàng Đen, người đã chia sẻ câu chuyện của Tài cho biết hiện chàng trai vẫn đang cố gắng từng ngày để sớm được bình phục và trở về nhà trong thời gian sớm nhất.

Trong những chia sẻ ngây ngô của mình, anh Tài không quên gửi gắm đến gia đình rằng: “Con muốn nói với bố, bố Phạm Văn Nhân rằng con yêu thương bố mẹ nhiều lắm. Mẹ con chết rồi, con yêu mẹ nhiều lắm. Con muốn xin lỗi bố vì con là người bất hiếu. Bất hiếu vì không thương mẹ kính cha. Bây giờ con đã hiểu rằng con phải làm sao để bố mẹ yêu con. Con quyết tâm sống để ăn năn hối hận vì những lỗi lầm đã gặp phải trong đời con”.

Dù đầu óc không được tỉnh táo nhưng khả năng nói tiếng nước ngoài của anh Tài gây ấn tượng với nhiều người

Với nhiều người, những ai như anh Tài có thể không được bình thường về nhận thức hay phát ngôn, nhưng họ đang bình thường trong thế giới của chính họ.

Bạn Nhung Nguyễn xót xa: “Thật tiếc cho anh. Thấy ánh mắt của anh này ngập tràn hy vọng, mắt sáng lắm. Thôi thì số phận mỏng, chúc anh có sức khỏe sớm vượt qua giai đoạn khó khăn”.

Chia sẻ với hoàn cảnh của anh Tài, bạn Juniel Trần bày tỏ: “Mặt mày sáng lạn, đẹp trai, phát âm quá chuẩn. Mong rằng số phận sẽ bớt khắc nghiệt với anh, hồi phục và bước ra ngoài thế giới anh nhé”.

Bạn Nguyễn Anh chia sẻ: “Họ bình thường trong thế giới của riêng họ. Có không ít những người phải và bệnh viện tâm thần vì những lý do đặc biệt phía sau trong khi họ từng là một người bình thường, thậm chí là rất giỏi trong lĩnh vực nào đó. Biến cố quá lớn xảy đến khiến họ suy sụp, không thể vượt qua nổi và bước vào thế giới đầy ‘niềm vui’ và ‘lạc quan’ theo cách cảm nhận của riêng họ thế đấy”.

Nhiều người hy vọng anh Tài sẽ sớm bình phục để trở lại cuộc sống bình thường

Tuy nhiên theo một số ý kiến, không thể khẳng định anh Tài biết nhiều thứ tiếng được vì anh chỉ nói được một vài đoạn ngắn, có thể học lỏm ở đâu đó. Đặc biệt hiện tại khi nhận thức đang không được rõ ràng, có thể những câu từ anh chia sẻ chỉ là bộc phát. Mặc dù vậy cách phát âm rõ ràng, sử dụng từ vựng, câu cú của anh Tài khi nói tiếng nước ngoài cho thấy chàng trai này từng được đào tạo qua trường lớp và có không gian, thời gian sử dụng các ngôn ngữ quốc tế.

Trước đó tại trại tâm thần Hàm Rồng (hay còn gọi là Trại nuôi bệnh nhân tâm thần Hà Hữu Phước) thuộc tỉnh Gia Lai, câu chuyện của anh Đoan sở hữu giọng hát đặc biệt cũng khiến nhiều người xót xa. Trong căn phòng đầy khung sắt của trại tâm thần, người đàn ông hồn nhiên thể hiện ca khúc “Mãi mãi” của ca sĩ Lam Trường đúng giai điệu và ca từ, không hề sai lệch. Thậm chí hát còn luyến láy, âm điệu không khác gì ca sĩ chuyên nghiệp.

Hình ảnh anh Đoan với giọng hát đầy nội lựuc từ trại tâm thần gây ấn tượng đặc biệt

Nhiều khán giả “online” liên tục dành lời khen ngợi cho khả năng ca hát trời phú của anh Đoàn và quan tâm về câu chuyện khiến anh phải vào trại tâm thần. Khi nói về nguyên nhân dẫn đến việc phải vào trại tâm thần, anh Đoan chia sẻ rõ ràng rằng: “Nói thật sự quá khứ, lịch sử của mình trải qua tuổi thơ rất nhiều chuyện. Khi đi học cấp 3, mình thi giọng hát hay lớp 10 được giải nhất, có mấy bạn ghen tị, lấy cây đàn đập vào đầu nên phải vào đây chữa bệnh”.

Theo chia sẻ của chị Trang, người đã đến thăm và ghi lại video anh Đoan hát trong trại tâm thần gây xôn xao mạng xã hội thì người đàn ông này rất lễ phép, không có dấu hiệu đang mắc bệnh. Về câu chuyện bị bạn đập dầu thì chủ trại tâm thần Hàm Rồng cho biết bệnh nhân ở đây "lúc nói kiểu này lúc nói kiểu khác" nên không thể kiểm soát hết. Tuy nhiên nhiều người biết anh Đoan đều cho rằng thông tin bị bạn dùng đàn đập đầu do ghen tị là có thật.

Anh Đoan hát rất hay và dành nhiều tình cảm cho gia đình, đặc biệt là người mẹ

Những câu chuyện về quá khứ của những người bệnh trọng trại/bệnh viện tâm thần luôn có những điều gây xót xa. Họ có thể quên đi nhiều thứ nhưng những năng khiếu bẩm sinh và tài năng được trau dồi, cùng tình cảm gia đình là điều luôn hiện hữu.

