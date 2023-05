Cây lưỡi hổ ra hoa nên cắt bỏ hay giữ? 90% người trả lời sai, chẳng trách cây ngày càng gầy yếu

Lưỡi hổ là một trong những loại cây cảnh phổ biến thường được trồng trong nhà hoặc trước cửa nhà. Loại cây này có rất nhiều giống khác nhau, các giống khác nhau thì lá cũng có những đường vân khác nhau.

Trồng cây lưỡi hổ chủ yếu là ngắm lá, khả năng kháng bệnh mạnh, hầu như không bị sâu bệnh. Đặt một chậu lưỡi hổ trong nhà vừa có thể trang trí không gian sống, vừa có tác dụng thanh lọc không khí, vì cây có khả năng lấy đi các khí độc như khói thuốc lá, các khí oxit nitơ, khí formaldehyde,… và hấp thụ tia bức xạ từ các thiết bị điện tử.

Trong phong thủy, cây lưỡi hổ có tác dụng trừ tà, xua đuổi ma quỷ và những điều xui xẻo trong cuộc sống, đồng thời mang tới may mắn, bình an cho gia chủ. Đặc biệt khi cây ra hoa, đó được cho là điềm báo tốt lành, chứng tỏ gia chủ sắp gặp nhiều may mắn gấp bội trong công việc cũng như tài chính.

Cây lưỡi hổ ra hoa vào thời điểm nào?

Loại cây này rất hiếm ra hoa nên không phải ai cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này. Chỉ cây lưỡi hổ trưởng thành, trồng khoảng 5 năm mới có thể ra hoa nếu được chăm sóc đúng cách. Đến lúc đó, lưỡi hổ có thể ra hoa thường xuyên từ tháng 9 đến tháng 2 hàng năm.

Hoa không nở vào ban ngày, chủ yếu nở vào cuối chiều, từ khoảng 4 giờ chiều. Hoa của cây lưỡi hổ khá bền chứ không nhanh tàn, có thể kéo dài trong khoảng vài tuần đến một tháng.

Hoa lưỡi hổ có màu trắng, trắng xanh hoặc trắng vàng, cuống hoa dài, bên dưới là những cụm hoa nhỏ mọc theo cành. Cánh hoa dài khoảng 3,5cm, bao gồm 6 cánh thuôn dài. Ban đầu khi chớm nở, hoa lưỡi hổ có mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu, càng về sau sẽ càng nồng, đặc biệt sẽ gắt hơn về đêm.

Cây lưỡi hổ ra hoa nên cắt bỏ hay giữ?

Nhiều người nói rằng cây lưỡi hổ ra hoa sẽ mang tới điềm lành cho gia chủ, nhưng thực sự là phúc hay là “họa” còn chưa chắc. Thực ra hoa của cây lưỡi hổ không được đẹp mắt cho lắm, lần đầu nhìn thấy hoa lưỡi hổ ngoài sự mới lạ thì có thể khiến bạn phải thất vọng trước vẻ bình thường của nó.

Ngoài ra, hoa còn chảy ra một loại chất nhầy, một khi rơi xuống lá hay chậu cây thì rất khó để làm sạch.

Khi hoa tàn, cây sẽ hình thành quả và một khi quả già có thể dùng nó để nhân giống. Song, bạn không nên để cây lưỡi hổ ra quả. Sau khi cây lưỡi hổ ra hoa hoặc hoa tàn, hãy cắt bỏ cuống hoa ngay lập tức.

Nguyên nhân là do khi cây lưỡi hổ ra hoa, ra quả, cây sẽ tiêu tốn rất nhiều chất dinh dưỡng, khiến cây ngày càng gầy yếu, lá mỏng manh, đường vân không rõ, ảnh hưởng tới giá trị thẩm mỹ của cây. Vì vậy, tốt hơn hết khi hoa của cây lưỡi hổ sắp tàn, bạn hãy cắt tỉa các cuống hoa từ gốc để bảo toàn năng lượng cho cây sinh trưởng và phát triển.

Tác giả: CẨM TÚ

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn