Bỏ lại xe máy điện, đôi dép, nữ sinh mất tích bí ẩn

Tối 26-11, ông Trần Công Phước, Chủ tịch UBND xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm tung tích một nữ sinh lớp 9 mất tích, nghi nhảy cầu.

Trước đó, khuya 24-11, nhiều người khi đi qua cầu An Lỗ bắc qua sông Bồ ở xã Phong An phát hiện có một chiếc xe máy điện và một đôi dép bỏ lại trên cầu nhưng không thấy ai. Nghi ngờ có người nhảy cầu nên người dân trình báo đến chính quyền địa phương.

Chiếc xe máy điện để lại trên cầu.



Qua xác minh, công an xác định chủ nhân chiếc xe máy điện là em M.T.H (học sinh lớp 9; ngụ thôn Phường Hóp, xã Phong An). Sau đó, Công an đã liên hệ với gia đình em H. để tìm kiếm tung tích nữ sinh này. Lực lượng cảnh sát của Phòng Cảnh sát CHCN và PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế điều phương tiện, chiến sĩ đến đoạn sông này để tìm kiếm nhưng không phát hiện.

... Nhiều người tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tung tích nữ sinh.



Ông Phước nói rằng có nhân chứng chứng kiến nữ sinh đứng trên cầu tầm 15 phút nhưng không rõ em này có nhảy cầu hay không. Camera an ninh gắn ở đầu cầu cũng không thể ghi nhận bất cứ hình ảnh nào vì vị trí của nữ sinh này nằm ngoài phạm vi.

"Hiện chưa thể khẳng định em này nhảy cầu hay bỏ đi đâu đó. Bước đầu chúng tôi đã đến thăm hỏi, động viên gia đình, người thân của em. Họ đang rất lo lắng nên chúng tôi chưa rõ nguyên nhân vì sao em lại có hành động như vậy" – ông Phước nói thêm.

Tác giả: QUANG NHẬT

Nguồn tin: Báo Người Lao Động