Bí ẩn ngôi mộ của cậu bé 8 tuổi ở TP.HCM: Như dinh thự tráng lệ, xây theo kiến trúc Pháp

Công viên nghĩa trang Phúc An Viên (quận 9, TP.HCM) từ lâu vốn nổi tiếng với những ngôi mộ khủng có kinh phí xây dựng hàng chục tỷ đồng. Trong số đó, có một ngôi mộ được xây dựng từ năm 2015 rất công phu, thời gian gần đây bỗng được các TikToker đến đưa tin và cho rằng đây là "mộ biệt thự" của một cậu bé 8 tuổi được xây với kinh phí lên đến khoảng 20 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ.

Ngôi mộ với tông màu trắng chủ đạo trông như dinh thự tráng lệ

Khu mộ phần được thiết kế theo phong cách Châu Âu

Quan sát từ xa, chắc hẳn ai cũng nghĩ đây là một dinh thự, có kiến trúc khang trang, đậm nét Châu Âu. Phần mộ người mất được viết tên L.A.K (sinh năm 2006, mất năm 2014).

Theo những thông tin chưa kiểm chứng trên MXH, để tưởng nhớ cậu con trai nhỏ, cha mẹ đã xây cho em một phần mộ đặc biệt rộng 200m2 theo kiến trúc Pháp. Về thông tin ngôi mộ được xây trị giá 20 tỷ, chưa có nguồn tin nào xác nhận việc này tuy nhiên nhìn ngôi mộ được xây dựng kỳ công như một dinh thự thế này, nhiều người cho rằng con số 20 tỷ là không hề ngoa.

Kể từ khi xây dựng ngôi mộ đến nay đã ngót nghét 1 thập kỉ, thế nhưng nhìn mọi thứ xung quanh vẫn rất khang trang, trắng bóng. Có lẽ không chỉ nằm ở giá trị xây dựng mà khu vực này còn được người thân của cháu bé thường xuyên lui tới chăm sóc và quét dọn.

Những ai muốn vào viếng cậu bé được yêu cầu để dép bên ngoài để nơi an nghỉ của em luôn được sạch sẽ

Những bức tượng được nghệ nhân điêu khắc tỉ mỉ từ những khối đá trắng

Theo quan sát, bên ngoài khu vực phần mộ là những bức tượng thiên thần được điều khắc từ những khối đá trắng, xung quanh còn có rất nhiều cây xanh, hoa lá... Sâu bên trong là nơi yên nghỉ của bé trai mãi mãi ở tuổi thứ 8.

...

Khu vực lăng mộ có tông màu trắng chủ đạo mang lại sự ấm cúng cho em và tượng trưng cho sự tinh khiết, hồn nhiên, trong sáng như số tuổi khi em không may khi ra đi.

Phần mái vòm cũng được làm từ đá trắng, trạm trổ công phu với những đường nét hoa văn tinh xảo

Phần sàn cũng được lát bằng đá hoa cương

Xung quanh khu vực cậu bé an nghỉ được đặt những chậu hoa tươi cùng bánh kẹo và những món đồ chơi

Thời điểm chúng tôi đến, bên phần mộ này có đặt những chiếc đèn trung thu còn rất mới.

Tại khu vực cậu bé an nghỉ, xung quanh vẫn được đặt những chậu hoa cúc trắng đang nở rộ. Cạnh đó, còn được bày biện bánh kẹo và những món đồ chơi như xe ô tô hay những chiếc đèn lồng hình ông sao nhân dịp Tết trung thu vừa rồi. Có thể thấy, thường xuyên có người thân đến đến chăm sóc phần mộ cũng như ghé thăm nơi an nghỉ của cậu bé.

Dù trải qua gần 1 thập kỉ nhưng ngôi mộ vẫn khá mới, không bị nhuốm màu thời gian

Nhìn khu vực lăng mộ khiến nhiều người không khỏi xót xa cho gia đình bé trai bởi dù giàu có cỡ nào thì người thân của em cũng đành bất lực trước quy luật của cuộc đời, chẳng thể giữ em trong vòng tay mình.

Có lẽ họ đã muốn dành rất nhiều điều tốt đẹp cho cậu bé ấy nhưng không thể chống lại số phận, nên đây là cách duy nhất họ có thể làm cho cậu con trai phận mỏng, như một cách an ủi cho đứa con bé bỏng sớm dời xa trần thế của mình.

Tác giả: Nam An - Ảnh, Clip: Di Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn