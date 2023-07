Bắt quả tang 4 cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đánh bạc

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình, nơi có bốn cán bộ bị bắt vì đánh bạc - Ảnh: Q.NAM

Chiều 3-7, ông Nguyễn Huệ - giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình - xác nhận có bốn cán bộ của sở này bị công an bắt quả tang đang đánh bạc.

Theo đó, sự việc xảy ra ngày 26-6. Thời điểm trên, một nhóm cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đang đánh bạc ở nhà hàng H.L trên đường Hữu Nghị (TP Đồng Hới) thì bị lực lượng Công an TP Đồng Hới ập vào bắt quả tang.

Trên chiếu bạc thời điểm bị bắt có tiền mặt, nhưng hiện số tiền vẫn chưa được tiết lộ. Cả bốn người bị tạm giữ sau đó.

Trong số bốn người bị bắt, hiện cơ quan công an chỉ công khai danh tính ông Nguyễn Thanh Mai ở phòng đo đạc, bản đồ và viễn thám. Ba người còn lại hiện chưa có thông tin về danh tính. Tuy nhiên, sau đó cả bốn cán bộ này được thả và hiện đi làm trở lại.

Theo ông Huệ, hiện cơ quan này đang chờ văn bản cụ thể từ Công an TP Đồng Hới mới có căn cứ để xử lý những cán bộ này. Mức độ xử lý sẽ căn cứ vào tính chất của vụ việc.

Được biết, trước đó vào tháng 4-2023, Công an TP Đồng Hới cũng đã khởi tố ông Lê Hồng Quân - cán bộ phòng quản lý đất đai thuộc sở này - về hành vi "đánh bạc".

Nhà hàng H.L là nơi vừa kinh doanh ăn uống vừa kinh doanh cà phê. Những cán bộ trên bị bắt quả tang đánh bạc tại khu vực bán cà phê.

