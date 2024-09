Bão số 3 có thể mạnh thành siêu bão, khả năng cảnh báo lên mức thảm họa

Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết cường độ bão số 3 có thể mạnh lên thành siêu bão - Ảnh: C.TUỆ

Ông Mai Văn Khiêm - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - dự báo như vậy tại cuộc họp ứng phó với bão số 3, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức chiều 4-9.

Xem xét nâng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 5 nếu thành siêu bão

Theo ông Khiêm, lúc 14h chiều nay 4-9, bão số 3 đang ở cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 710km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

"Sau khi vào Biển Đông, trong vòng hơn 24 giờ, cường độ bão đã tăng 4 cấp. Hiện nay, nhiệt độ nước biển đang rất cao, các điều kiện khí quyển cũng rất thuận lợi để bão mạnh lên. Trong 24 - 48 giờ tới, cường độ bão sẽ tiếp tục mạnh lên cho đến khi áp sát vùng biển phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc)" - ông Khiêm nói.

Theo ông Khiêm, các dự báo của Việt Nam và quốc tế tương đối thống nhất về mặt quỹ đạo di chuyển và cường độ. Hầu hết các dự báo quốc tế đều nhận định bão tăng cường độ lên cấp 15, có đài dự báo cường độ bão đạt cấp siêu bão (cấp 16).

"Trong bản tin 11h trưa nay, Việt Nam đã cập nhật trong 24 - 36 giờ tới, bão số 3 có khả năng mạnh lên cấp 15.

Với tình hình như hiện nay, có những phương án tính toán gió bão có thể đạt cấp 16, thậm chí cấp 17 thì gây tác động rất lớn.

Do vậy trong chiều đến tối nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đang xem xét, nếu các tính toán đồng thuận, tin cậy thì chúng tôi có khả năng cập nhật dự báo bão số 3 có thể đạt cấp siêu bão (gió mạnh cấp 16).

Trong trường hợp cường độ bão mạnh lên cấp 16 thì các phương án chỉ đạo của chúng ta sẽ phải thay đổi, vì khi đó chúng tôi sẽ cảnh báo rủi ro thiên tai lên cấp 5 (rủi ro thiên tai ở mức thảm họa)" - ông Khiêm nói.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão số 3 lúc 14h chiều 4-9 - Ảnh: NCHMF

Trọng tâm bão ảnh hưởng Quảng Ninh - Ninh Bình

Ông Khiêm cho biết dự báo đến hiện tại (14h chiều 4-9), khoảng đêm 6 đến rạng sáng 7-9, bão số 3 sẽ vào vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 12-13, giật cấp 15 và hướng vào ven biển các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khả năng có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 12.

Từ ngày 7 đến 9-9, ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

"Mưa lớn và gió mạnh trên đất liền ở Việt Nam phụ thuộc vào hướng di chuyển của bão, nếu bão đi lệch lên phía bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) thì tác động sẽ giảm" - ông Khiêm nói và cho biết dự báo còn khoảng 54 giờ nữa bão mới tiếp cận bờ, nên vẫn còn có những thay đổi về cường độ, hướng di chuyển, người dân và cơ quan chức năng cần theo dõi sát các dự báo.

Về tác động của bão trên biển, ông Khiêm cho biết hôm nay ở khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17, biển động dữ dội.

Từ ngày 5 đến 6-9, bão số 3 tiếp tục tăng cường độ, gió mạnh có thể đạt tới cấp 15, giật trên cấp 17 ở vùng gần tâm bão, cũng không loại trừ khả năng gió bão mạnh cấp 16 (cấp siêu bão) khi ở phía đông đảo Hải Nam.

Đối với đất liền, từ trưa đến chiều 7-9, từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, đặc biệt là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình là các tỉnh thành trọng tâm chịu ảnh hưởng của bão, có thể có gió mạnh từ cấp 9 - 11, giật cấp 13.

"Trường hợp bão đi lệch lên phía bắc thì tác động của bão sẽ thấp hơn, còn trường hợp xấu hơn, bão lệch xuống phía nam thì hoàn lưu bão sẽ bao trùm các tỉnh đồng bằng, thậm chí cả Hà Nội, Bắc Ninh cũng chịu ảnh hưởng" - ông Khiêm nói thêm và nhấn mạnh nếu bão di chuyển đúng như dự báo hiện nay thì lượng mưa do bão số 3 khá lớn, có nơi trên 500mm.

Hình ảnh vệ tinh và dự báo mới nhất đường đi, cường độ của bão số 3

