"Siết" dạy thêm: Ủng hộ nhưng vẫn... tâm tư!

Bộ GD-ĐT: Vì những giá trị tốt đẹp của giáo dục Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá hoạt động dạy thêm, học thêm là hoạt động phức tạp, phạm vi cả trong và ngoài nhà trường; nhu cầu lớn trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển nên văn bản đã tồn tại được hơn một thập kỷ qua chưa đủ chế tài quản lý. Theo ông Thưởng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và yêu cầu thực tế, Bộ GD-ĐT đã nghiên cứu và ban hành Thông tư số 29 quy định về dạy thêm, học thêm. Thông tư này được xây dựng trên nguyên tắc chỉ quản lý các hoạt động dạy thêm, học thêm, chứ "không cấm". Thông tư quy định rõ những hoạt động dạy thêm, học thêm nào đúng quy định; hoạt động nào không đúng quy định để chính quyền các cấp, các tổ chức cá nhân và toàn xã hội tham gia giám sát, kiểm tra, thanh tra trong quá trình tổ chức thực hiện. Việc tổ chức dạy thêm, học thêm phải bảo đảm không ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường; không ảnh hưởng tới việc thực hiện chương trình môn học của giáo viên; bảo đảm lợi ích của học sinh, không ép buộc; giữ gìn hình ảnh và sự tôn nghiêm của nhà giáo... Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng cho rằng trách nhiệm của nhà trường và thầy cô là dạy học để học sinh hình thành phẩm chất, năng lực, đáp ứng chuẩn đầu ra... Với những học sinh thực sự còn đang yếu kém, còn đang lúng túng chuẩn bị cho các kỳ thi chuyển cấp, kỳ thi tốt nghiệp THPT thì trách nhiệm của nhà trường, GV là bổ trợ cho các em. Khi chúng ta xác định được trách nhiệm như vậy, những vấn đề khác sẽ không còn nặng nề. "Những ngày qua, cũng có những ý kiến cho rằng không dạy thêm giảm thu nhập của GV Chúng ta đều biết rằng có rất nhiều GV như: mầm non, GV vùng sâu vùng xa, GV nhiều bộ môn..., họ không dạy thêm nhưng vẫn tâm huyết, say sưa với nghề. Thời gian qua khi dạy thêm, học thêm xuất hiện một vài yếu tố tiêu cực, không ít thầy cô giáo tốt cũng phải chịu mang tiếng, tổn thương, do đó quy định mới lần này còn là hướng tới "bảo vệ sự tôn nghiêm của nghề giáo". Thay đổi, đổi mới bao giờ cũng khó khăn, khó tiếp nhận. Nhưng những gì thông tư quy định dạy thêm, học thêm đang hướng tới là vì một nền giáo dục với những giá trị tốt đẹp. Do vậy, dù bước đầu khó khăn song tôi mong rằng sẽ có sự đồng lòng, quyết tâm trong triển khai thông tư này. Bộ GD-ĐT sẽ sát sao cùng địa phương, nhà trường, thầy cô trong quá trình thực hiện" - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nói. Ông Phạm Ngọc Thưởng cũng cho rằng với dạy thêm, học thêm, chỉ nỗ lực của ngành giáo dục là chưa đủ, còn rất cần sự thấu hiểu, vào cuộc, giám sát của phụ huynh và xã hội.