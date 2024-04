Bà xã Quang Hải lên tiếng về tin đồn quá khứ đã có chồng con

Trên mạng TikTok trước đây lan truyền rầm rộ đoạn clip "bóc phốt" người yêu Quang Hải. Cụ thể, người này tố Chu Thanh Huyền "nổ" về gia thế khủng, thậm chí còn lấy tài khoản em gái đặt hàng nhưng không thanh toán tiền và có ý định "ăn quỵt".

Chu Thanh Huyền - Quang Hải chính thức nên duyên vợ chồng.



Bà xã Quang Hải phủ nhận quá khứ từng có chồng con

Trong livestream, khi nhận được câu hỏi: "Đăng một bài đính chính chị bầu lần đầu đi chị. Nhiều bài post linh tinh, nói cháu là con. Vớ vẩn. Có người hiểu lầm đó". Ngay lập tức, Chu Thanh Huyền lên tiếng cho biết: "Thì nhiều người hiểu lầm mà em, nhiều người lắm rồi, người ta hiểu lầm thì vẫn cứ hiểu lầm, thoải mái. Đến sugar baby, cặp đại gia, có con riêng, có 1 đời chồng,... tố đầy, đồn đầy.

'Chồng em á, một chồng, một con, không lấy đâu...' - bà xã Quang Hải thẳng thắn cho biết.



Em kệ! Ai hiểu cứ hiểu, người ta không hiểu thì không giải thích được đâu. Quan trọng những người thân xung quanh mình hiểu là được rồi các bà nha. Người ta cố ý mà. Người ta giật tít câu view ấy mà. Người ta cố tình đồn, chấp nhận thôi. Quan trọng là điều ấy có thật không? Có thật là mình có con riêng, có một đời chồng không? Không thật thì quan tâm làm gì. Trừ khi thật mới sợ".

Chu Thanh Huyền tiết lộ Quang Hải là người kĩ tính

Chu Thanh Huyền cũng khẳng định, với cá tính của Quang Hải, nếu những tin đồn là thật, anh sẽ không làm đám cưới với mình: "Ui chồng em á, một chồng, một con, không lấy đâu. Không lấy đâu. Yên tâm, em biết chắc chắn. Không có nhưng mà, hoặc là, nếu như gì cả. Riêng ông này kĩ tính nhất, vô địch rồi, không gì hơn được nữa đâu. Kinh lắm".

Chu Thanh Huyền phủ nhận quá khứ từng có chồng, có con.



Trước đó, Chu Thanh Huyền đã từng lên tiếng: "Phốt phải có bằng chứng, đăng luôn là đi với ai đi nào, đi những đâu cặp với ai như vậy mới là chuẩn. Mình thấy nhiều bạn nói rằng bạn này nổi tiếng ở Sơn Tây là "bé đường". Ở địa phương của em, những bạn bằng tuổi em hoặc hơn em một vài tuổi cũng là con gái thấy mình ở chỗ xa quá thì bắt đầu ghen ăn tức ở mới nói như vậy".

Tác giả: Thúy Thúy

Nguồn tin: saostar.vn