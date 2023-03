4 người tử vong vì tài xế đi nhầm đường, gây tai nạn liên hoàn

Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 2h30 sáng trên làn đường hướng Nam, liên quan đến 5 phương tiện. Một nhân viên cảnh sát đến hiện trường đầu tiên đã cố gắng giải cứu một số người bị mắc kẹt bên trong chiếc sedan màu trắng đang bốc cháy, nhưng buộc phải lùi lại vì ngọn lửa dữ dội. Bốn người bên trong chiếc xe đó được xác định tử vong. Một người khác được chuyển đến bệnh viện địa phương, hiện chưa rõ tình trạng của người này. Các làn đường đi về hướng Nam của Xa lộ 71 đã bị đóng cửa để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Your browser does not support the video tag.

...

Theo KTLA 5

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: anninhthudo.vn