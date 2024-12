Vạch mặt "tú ông" và "tú bà"

Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước chỉ đạo, ngày 16/12/2024, Chuyên án được xác lập do Thượng tá Võ Hoàng Bắc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự làm Trưởng ban.

Các đối tượng bị bắt tại Công an TP Đồng Xoài.



Ban chuyên án xác định, địa điểm mua bán dâm thường diễn ra tại nhà nghỉ Hà Anh, thuộc địa bàn khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài và nhà nghỉ Phước Sang, tọa lạc tại khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài. Chủ quản lý của 2 nhà nghỉ trên chính là Đỗ Đăng Huy (SN 1987, thường trú thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng) và Vũ Thị Yến (SN 1972, thường trú khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài).

Ngày 18/12/2024, 6 tổ công tác với hơn 40 cán bộ, chiến sĩ các phòng Cảnh sát hình sự; An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao; Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến; Cảnh sát cơ động; Kỹ thuật hình sự và Công an TP Đồng Xoài đã đồng loạt phong tỏa, kiểm tra các nhà nghỉ theo kế hoạch đã định, bắt quả tang Đỗ Đăng Huy cùng vợ là Trần Thị Kim Anh đang chứa mại dâm tại nhà nghỉ do mình làm chủ và quản lý. Trong 2 phòng 101 và 201 có 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm với giá 300.000 đồng/người/lượt.

Đỗ Đăng Huy khai nhận, thông qua mạng internet, Huy tìm thông tin về gái bán dâm trong các hội, nhóm kín rồi dùng điện thoại của mình và điện thoại của vợ (Trần Thị Kim Anh) để mời gái bán dâm về nhà nghỉ Hà Anh khi khách đến lưu trú có yêu cầu. Cho ở miễn phí, Huy lôi kéo được 8 gái bán dâm về ở trong khu nhà trọ Hà Anh của mình để thuận lợi cho hoạt động mại dâm. Mỗi lần gái bán dâm trong nhà nghỉ, Huy thu tiền phòng 100.000 đồng/người/lượt, nếu khách nghỉ qua đêm thì số tiền thu là 250.000 đồng/người/lượt. Vợ Huy đồng thuận với Huy.

Công an còn phát hiện Huy tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. Tổng điểm giao dịch thông qua tài khoản đánh bạc của Huy từ ngày 1/9/2024 đến ngày 7/12/2024 là 254.997 điểm, quy đổi tương đương 12.749.850.000 đồng (mỗi điểm quy đổi tương đương 50.000 đồng).

Còn tại nhà nghỉ Phước Sang, do Vũ Thị Yến làm chủ, cơ quan Công an phát hiện và bắt quả tang tại phòng 305 có 1 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm và tại phòng số 103 có 1 khách mua dâm đang chờ gái bán dâm đến để mua bán dâm. Yến khai nhận đã cho phép gái bán dâm H.T.Đ (SN 2001, quê tỉnh Lào Cai) bán dâm cho người mua dâm để thu tiền phòng.

Phòng Cảnh sát hình sự đã chuyển giao Đỗ Đăng Huy, Trần Thị Kim Anh, Vũ Thị Yến cùng 9 đối tượng có liên quan và hồ sơ, vật chứng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Xoài tiếp tục thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.



