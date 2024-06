Tạm giam cô gái lái xế hộp tông vào xe đối phương sau mâu thuẫn trên bàn nhậu

Do mâu thuẫn, hai nhóm gồm toàn các cô gái đi xế hộp va chạm, đánh nhau - Ảnh chụp màn hình.

Tối 9-6, thượng tá Huỳnh Thanh Bình - trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột - cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án cô gái lái xế hộp tông vào xe đối phương do mâu thuẫn trên bàn nhậu.

Theo đó, người bị khởi tố bị can và bị bắt tạm giam là Trần Thị Vân (30 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột), để điều tra về hành vi "cố ý làm hư hỏng tài sản".

Thượng tá Bình cho hay khoảng 17h chiều nay (9-6), Vân đã ra trình diện cơ quan chức năng sau 3 ngày gây ra vụ lái xe ô tô cá nhân tông vào xe của người khác do mâu thuẫn trên bàn nhậu.

Sau đó bị can Vân dùng xế hộp màu đỏ của mình tông mạnh vào sau xe đối phương đang đậu trên đường rồi bỏ đi - Ảnh chụp màn hình.



"Trước mắt chúng tôi khởi tố Vân về hành vi "cố ý làm hư hỏng tài sản". Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện thêm tội danh mới sẽ khởi tố bổ sung.

Bắt tạm giam nữ tài xế tông ô tô vào xe đối phương do mâu thuẫn trên bàn nhậu

Một lần nữa tôi khẳng định hành vi của bị can Trần Thị Vân là ngông cuồng, coi thường pháp luật, cần phải xử lý nghiêm", ông Bình nhấn mạnh.

Tông xế hộp nhiều lần vào xe đối phương Trước đó, khoảng 21h khuya 6-6, nhóm cô gái đang nhậu tại quán vỉa hè trên đường Ngô Quyền giao đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột) thì xảy ra mâu thuẫn. Ngay sau đó, một số cô đã lao vào đánh nhau gây náo loạn cả khu phố. Lúc này, Vân đã rời đi, rồi lên ô tô màu đỏ điều khiển với tốc độ cao đâm mạnh vào đuôi ô tô màu trắng của đối phương đang đậu ven đường. Sau đó, Vân tiếp tục lùi xe và tông mạnh thêm nhiều lần vào xe của cô gái đang mâu thuẫn với mình rồi mới bỏ đi. Vụ tông xế hộp vào xe đối phương này bị nhiều tài khoản xã hội quay lại, đăng lên mạng, khiến nhiều người đánh giá hành động của cô gái quá nguy hiểm. Nhận được tin báo, Công an phường Tân Lợi nhanh chóng có mặt kịp thời. Vụ việc không để lại hậu quả lớn, nhưng đã gây bức xúc dư luận vì hành động bất chấp pháp luật của Vân.

