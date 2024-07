Ông Lương Trí Thìn thôi làm sếp Đất Xanh, Chủ tịch HDTC bị bắt

Ông Lương Trí Thìn rời ghế Chủ tịch HĐQT Đất Xanh Group

Ngày 3/7, Tập đoàn Đất Xanh đã có văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, công bố thông tin ông Lương Trí Thìn thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Đất Xanh Group và trở thành Chủ tịch hội đồng chiến lược (HĐCL) doanh nghiệp này. Sau khi rời khỏi vị trí chủ tịch HĐQT, ông Thìn vẫn đảm nhiệm vai trò thành viên HĐQT và là cổ đông lớn của DXG.

Trong ngày 3/7, Tập đoàn Đất Xanh đã công bố việc thành lập HĐCL. Hội đồng có vai trò độc lập có nhiệm vụ xây dựng và hoạch định chiến lược cho HĐQT, ban điều hành các vấn đề đầu tư, kinh doanh và quyết sách quan trọng trong mọi hoạt động của Tập đoàn, với mục đích bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; đảm bảo sự hài hòa, công bằng với lợi ích của các bên.

DXG cũng thống nhất bầu ông Lương Ngọc Huy (thành viên HĐQT) trở thành tân Chủ tịch HĐQT thay thế cho ông Lương Trí Thìn.

Như vậy, HĐQT Đất Xanh Group hiện tại gồm có 5 thành viên: ông Lương Ngọc Huy (Chủ tịch HĐQT); ông Nguyễn Phạm Anh Tài (thành viên HĐQT độc lập); ông Hà Đức Hiếu (thành viên HĐQT); ông Bùi Ngọc Đức (thành viên HĐQT) và ông Lương Trí Thìn (thành viên HĐQT).

Bắt anh ruột ông Đinh Trường Chinh về tội tham ô

Ngày 3/7, Công an TP. HCM đã khởi tố bị can, tạm giam ông Đinh Chí Minh, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC), về tội tham ô tài sản.

Cơ quan chức năng khởi tố bổ sung đối với bị can Đinh Trường Chinh (50 tuổi) - cựu Chủ tịch HĐQT HDTC về tội tham ô. Trước đó, bị can Đinh Trường Chinh bị khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an cũng khởi tố 3 người khác cùng về tội tham ô tài sản. Bị can Đinh Chí Minh là anh trai của bị can Đinh Trường Chinh - người bị bắt vào tháng 12/2023.

Sau khi ông Chinh bị bắt, HDTC đã thay đổi giấy phép đăng ký thay đổi doanh nghiệp. Trong đó, chức Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật doanh nghiệp được chuyển từ ông Chinh sang ông Minh.

Trước đó, Công an TP. HCM thụ lý vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển và kinh doanh nhà, nay là Công ty HDTC.

Quá trình điều tra, công an đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Phan Quang Tống (nguyên Tổng Giám đốc Công ty HDTC) và Lý Kim Vân (nguyên Kế toán trưởng Công ty HDTC) về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Chủ tịch VPBankS xin từ nhiệm chỉ sau nửa năm ngồi ‘ghế nóng’

Theo công bố của Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS), ông Nguyễn Duy Linh, Chủ tịch HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm. Việc rời “ghế nóng” của ông Linh sẽ có hiệu lực khi được ĐHĐCĐ thông qua. Tại VPBankS, ông Nguyễn Duy Linh hiện kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

Ông Linh được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch từ ngày 6/12/2023, thay cho ông Ngô Phương Chí. Như vậy, thời gian đương nhiệm vị trí Chủ tịch của ông Linh chỉ khoảng nửa năm.

Sinh năm 1982, ông Nguyễn Duy Linh có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Solvay Brussels School và có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính Việt Nam.

Trước khi ngồi vị trí cao nhất tại VPBankS, ông Linh từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong ban điều hành tại các công ty chứng khoán lớn khác. Cụ thể, ông từng là Giám đốc khối môi giới Khách hàng Cá nhân - Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (2013-2020), Giám đốc chiến lược - Công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam và Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT.

SCIC có 2 Phó Tổng giám đốc mới

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) công bố quyết định về việc bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng giám đốc SCIC đối với ông Vũ Trí Thức - Kế toán trưởng SCIC và bà Lê Thị Hoài Diễm - Giám đốc Chi nhánh miền Trung.

Ông Vũ Trí Thức sinh năm 1976. Ông Thức có bằng cử nhân Kế toán - Đại học Tài chính kế toán Hà Nội; thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Trung tâm Pháp - Việt về đào tạo quản lý (CFVG. Tân Phó Tổng giám đốc SCIC từng có thời gian công tác và giữ chức Phó trưởng phòng kiểm toán tại Công ty kiểm toán Việt Nam trước khi “đầu quân” cho SCIC.

Ông Thức bắt đầu làm việc tại SCIC từ tháng 4/2007 và trải qua các vị trí: Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán (TCKT), Phó trưởng Ban TCKT, biệt phái tại Công ty CP Đầu tư Việt Nam Ô-man, Trưởng Ban TCKT. Tháng 11/2019, ông Thức được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng SCIC.

Bà Lê Thị Hoài Diễm sinh năm 1981, có bằng cử nhân chuyên ngành Kinh doanh ngoại thương – Đại Học Kinh tế Đà Nẵng; thạc sỹ chuyên ngành Tài chính Ngân hàng – Đại học Đà Nẵng. Trước khi gia nhập SCIC, bà Diễm từng công tác và giữ chức Phó phòng GD Hùng Vương 1 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (HoSE: CTG) - chi nhánh Đà Nẵng.

Tại SCIC, tính từ tháng 11/2012 đến nay, bà Lê Thị Hoài Diễm đã có hơn 12 năm gắn bó và trải qua nhiều vị trí. Tháng 3/2020, bà Diễm được bổ nhiệm làm Giám đốc Chi nhánh Miền Trung.

Cựu Chủ tịch và tổng giám đốc TCT Địa ốc Sài Gòn nhận án tù

Ngày 5/7, Tòa án Nhân dân TP. HCM đã tuyên án sơ thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (Resco) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo đó, Hội đồng Xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tín Trung (cựu Chủ tịch HĐTV Resco) 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Phước Ngọc (cựu Tổng Giám đốc Resco) 4 năm 6 tháng tù; Đỗ Văn Phúc (cựu thành viên HĐTV Resco) và Trần Công Đức (cựu thành viên HĐTV Resco) cùng mức án 3 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Võ Hữu Hải (cựu thành viên HĐTV Resco), Hoàng Hải Đăng (cựu Phó Tổng Giám đốc Resco) cùng mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Thúy Hằng (cựu thành viên HĐTV Resco), Nguyễn Đình Phú (cựu Phó Tổng Giám đốc Resco) cùng mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

