Nửa đêm, Công Vinh đăng Facebook từ chối CLB Sông Lam Nghệ An

Sau khi HLV trưởng Phạm Anh Tuấn xin từ chức, Công ty cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An chiều 11-11 đã ký quyết định bổ nhiệm cựu tiền đạo Lê Công Vinh làm "cán bộ phân tích kỹ thuật đội 1".

Việc bổ nhiệm chức danh này do Công Vinh chỉ mới theo học lớp HLV bằng C Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nên không đủ điều kiện để bổ nhiệm cho các chức danh khác như trợ lý HLV hoặc HLV trưởng.

Theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2023), HLV trưởng và các trợ lý HLV của một CLB V-League phải có tối thiểu bằng A của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Riêng từ mùa giải 2026, HLV trưởng phải có bằng chuyên nghiệp (Pro).

Song song đó, fanpage chính thức của CLB Sông Lam Nghệ An cũng đồng thời công bố HLV trưởng mới là Phan Như Thuật. Công Vinh được giới thiệu là trợ lý HLV. Báo chí đã bắt đầu đăng tin về câu chuyện này.

Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện cùng Tuổi Trẻ vào tối 11-11, Công Vinh cho biết anh đồng ý về Sông Lam Nghệ An không phải với chức danh trợ lý HLV mà là một vai trò khác. Dù vậy, anh cũng nói rằng mọi chuyện chưa có gì ngã ngũ.

Và khuya 11-11, Công Vinh lên fanpage cá nhân của mình để lên tiếng. Anh cho biết việc báo chí và nền tảng mạng xã hội thông báo Công Vinh nhận lời làm trợ lý cho CLB Sông Lam Nghệ An là thông tin không chính xác.

Anh viết: "Chiều nay (11-11), lãnh đạo đội bóng có gọi cho Vinh để mời Vinh về làm Chủ tịch Hội đồng HLV, quản lý chuyên môn cho đội V-League Sông Lam Nghệ An và quản lý cả đào tạo trẻ. Bản thân Vinh rất lấy làm vinh dự khi được nhận lời mời này, nhưng cũng đang cần thời gian để suy nghĩ và sắp xếp công việc.

Sau khi bàn bạc với gia đình, do thời gian này cũng quá gấp gáp, nên Vinh không thể sắp xếp được công việc hiện tại ở TP.HCM, nên chắc có lẽ Vinh không thể nhận lời quay về Sông Lam Nghệ An để hỗ trợ đội bóng được. Mong ban lãnh đạo cũng như quý cổ động viên Sông Lam Nghệ An thông cảm cho Vinh.

Vinh xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến CLB Sông Lam Nghệ An và rất cảm ơn vì luôn dành tình cảm cho Vinh. Trong tương lai nếu có thể sắp xếp được công việc hiện tại, Vinh mong sẽ được tiếp tục cống hiến cho đội bóng quê hương".

